الوداد البيضاوي يختار مدربه الجديد خلفا للسكيتيوي

أوعنا بلعيد

قال مصدر مطلع لهسبريس إن إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، برئاسة سعيد الناصيري، توصلت إلى اتفاق نهائي مع الفرنسي رينيه جيرارد للإشراف على قيادة الفريق الأحمر في القادم من المواعيد خلفا لعبد الهادي السكيتيوي المقال من منصبه عقب النتائج السلبية التي حصدها رفقة الفريق، خاصة إقصاءه من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام وفاق سطيف الجزائري.

وفاوض الوداد العديد من المدربين (12 مدربا) للإشراف على قيادة الفريق قبل أن يستقر المكتب المسير على اختيار المدرب الفرنسي جيرارد، على حساب البلجيكي جورج ليكنز، ليقود الفريق بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الإعلان الرسمي في الساعات القليلة المقبلة.

وقبل الوداد طلب الإعفاء الذي تقدم به المدرب عبد الهادي السكيتيوي، الذي عينه المكتب المسير بشكل مؤقت لخلافة التونسي فوزي البنزرتي الذي لبى نداء وطنه وذهب للإشراف على قيادة منتخب بلاده، بعد الضغوطات والانتقادات الكثيرة التي تعرض لها، ووافق على دفع مستحقاته ومستحقات مساعده العالقة بذمة الفريق المتعلقة بالرواتب المتبقية.

ويملك رينيه جيرارد، المدرب الجديد للفريق الأحمر، البالغ من العمر 64 سنة، خبرة طويلة في ملاعب الكرة الفرنسية كلاعب وكمدرب؛ إذ سبق له أن أشرف على قيادة نادي بوردو وقاده إلى التويج بلقب البطولة في ثلاث مناسبات وحقق معه كأس فرنسا مرتين (1985/1986 و1986/1987)، كما قاد فريق مونبولييه إلى إحراز درع الدوري موسم 2012، وأشرف على تدريب فريقي نيم وستراسبورغ، وعمل مساعدا لمدرب المنتخب الفرنسي (1998/2002)، وتولى قيادة المنتخب الفرنسي للشباب والناشئين.

وعلمت هسبريس أن يوسف أشامي رفض قيادة الوداد في مباراة أمس أمام الأهلي الليبي برسم إياب سدس عشر كأس زايد للأندية البطلة، التي احتضنها ملعب رادس بتونس وانتهت بتأهل الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

واقترح سعيد الناصيري على أشامي الإشراف على قيادة الوداد خلال اجتماعه صبيحة الثلاثاء الماضي بعبد الهادي السكتيتوي، لكنه لم يتلق أي جواب من أشامي بعد انتهاء مهلة 24 ساعة التي طلبها للتفكير ودراسة الخطوة الجديدة، ليتم إسناد المهمة للمدير الرياضي الحالي للفريق، نويل توسي، بمساعدة موسى انضاو.