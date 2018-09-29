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الرئيسية | رياضة | الوداد البيضاوي يختار مدربه الجديد خلفا للسكيتيوي

الوداد البيضاوي يختار مدربه الجديد خلفا للسكيتيوي

الوداد البيضاوي يختار مدربه الجديد خلفا للسكيتيوي
أوعنا بلعيد
السبت 29 شتنبر 2018 - 14:08

قال مصدر مطلع لهسبريس إن إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، برئاسة سعيد الناصيري، توصلت إلى اتفاق نهائي مع الفرنسي رينيه جيرارد للإشراف على قيادة الفريق الأحمر في القادم من المواعيد خلفا لعبد الهادي السكيتيوي المقال من منصبه عقب النتائج السلبية التي حصدها رفقة الفريق، خاصة إقصاءه من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام وفاق سطيف الجزائري.

وفاوض الوداد العديد من المدربين (12 مدربا) للإشراف على قيادة الفريق قبل أن يستقر المكتب المسير على اختيار المدرب الفرنسي جيرارد، على حساب البلجيكي جورج ليكنز، ليقود الفريق بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الإعلان الرسمي في الساعات القليلة المقبلة.

وقبل الوداد طلب الإعفاء الذي تقدم به المدرب عبد الهادي السكيتيوي، الذي عينه المكتب المسير بشكل مؤقت لخلافة التونسي فوزي البنزرتي الذي لبى نداء وطنه وذهب للإشراف على قيادة منتخب بلاده، بعد الضغوطات والانتقادات الكثيرة التي تعرض لها، ووافق على دفع مستحقاته ومستحقات مساعده العالقة بذمة الفريق المتعلقة بالرواتب المتبقية.

ويملك رينيه جيرارد، المدرب الجديد للفريق الأحمر، البالغ من العمر 64 سنة، خبرة طويلة في ملاعب الكرة الفرنسية كلاعب وكمدرب؛ إذ سبق له أن أشرف على قيادة نادي بوردو وقاده إلى التويج بلقب البطولة في ثلاث مناسبات وحقق معه كأس فرنسا مرتين (1985/1986 و1986/1987)، كما قاد فريق مونبولييه إلى إحراز درع الدوري موسم 2012، وأشرف على تدريب فريقي نيم وستراسبورغ، وعمل مساعدا لمدرب المنتخب الفرنسي (1998/2002)، وتولى قيادة المنتخب الفرنسي للشباب والناشئين.

وعلمت هسبريس أن يوسف أشامي رفض قيادة الوداد في مباراة أمس أمام الأهلي الليبي برسم إياب سدس عشر كأس زايد للأندية البطلة، التي احتضنها ملعب رادس بتونس وانتهت بتأهل الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

واقترح سعيد الناصيري على أشامي الإشراف على قيادة الوداد خلال اجتماعه صبيحة الثلاثاء الماضي بعبد الهادي السكتيتوي، لكنه لم يتلق أي جواب من أشامي بعد انتهاء مهلة 24 ساعة التي طلبها للتفكير ودراسة الخطوة الجديدة، ليتم إسناد المهمة للمدير الرياضي الحالي للفريق، نويل توسي، بمساعدة موسى انضاو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عادل السبت 29 شتنبر 2018 - 14:28
الوداد يحتاج الى مدرب له خبرة افريقية وسبق له الفوز على الأقل باحدى المسابقات الافريقية .الوداد الأن لايحتاج الا الى رئيس يقوده بطريقة محترفة .
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2 - سعيد السبت 29 شتنبر 2018 - 14:40
نتمنى أن يمارس المدرب الجديد مهامه في اسرع وقت .نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الفريق..و حظ سعيد لوداد الأمة.
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5
3 - يوسف السبت 29 شتنبر 2018 - 14:43
معرفتش مين جبتو هاد:" قاد بوردو للقب في ثلات سنوات مثتالية .. السيد عندو بطولة واحدة في البالماريس ديالو..لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كنتمنى المسؤولين أحسنوا الاختيار وحظ موفق للفريق الذي نحبه..
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5
4 - قلاوي السبت 29 شتنبر 2018 - 14:46
ياك تطوان تهزات ،، هداك برهان خرية ،، حنا على المستوى لفوق ، فوق فوق الطعام
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5 - علي nancy برشيد السبت 29 شتنبر 2018 - 14:51
أنا أظن أنها ليست مشكلة مدرب ولكن المشكلة مشكلة مسير هاوي دئما نتهم المدرب لإن ليس لنا ثقافة الهزيمة بالأمس عموتة يحقق العصبة و بعدها عموتة مدرب فاشل واليوم جاء الدور على السكيتوي أين هي ثقافة الهزيمة خاص المسير لي فاشل و لا مشي قد المسؤولية يمشي بحالوا باركة علينا عينا و هذا ينطبق على جميع الميادين الرياضة بصفة عامة و المنتخبون في الشأن السياسي ( باسط)
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6 - ودادي السبت 29 شتنبر 2018 - 15:00
الناصري و مكتبه ارحلوا الوداديون يطالبون إعادة عموتة للوداد
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7 - mmm السبت 29 شتنبر 2018 - 15:01
René Gérard est un bon entraîneur Montpellier a gagné le championnat de France avec lui avec une équipe composé avec Des jeunes de la région. c est un très bon choix qu on le laisse travailler et vous allez voir les résultats
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