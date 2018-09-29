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كُتّاب وآراء
الكاف يعيد النظر في تنظيم الكاميرون لكأس إفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت، عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، أنه سيعيد النظر في نونبر المقبل، بشأن استضافة الكاميرون لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 .
ومن المفترض أن تقام البطولة الأفريقية بين 15 يونيو و13 يوليو 2019، ولكن فريق التفتيش والتقييم كشف عن "تأخر كبير في الاستعدادات ومخاوف حول البنى الأساسية."
كذلك تحوم المخاوف حول الوضع الأمني في الكاميرون في ظل احتجاجات استمرت لأشهر، من قبل الناطقين باللغة الإنجليزية في الكاميرون، ضد ما وصفوه بأنه تهميش من جانب الحكومة التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية.
واتهمت منظمة العفو الدولية ، جنود كاميرونيين بتنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، لأشخاص مشتبه فقط في انتمائهم لصفوف مقاتلي حركة "بوكو حرام" المتطرفة ، ومن بينهم نساء وأطفال.
وذكر الكاف عقب اجتماعات المجلس التنفيذي التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس الجمعة وأمس الأول الخميس "القرار النهائي سيتخذ في أواخر نوفمبر بعد آخر زيارة تفقدية... وقبلها ، تتوجه لجنة من الكاف والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى الكاميرون في أكتوبر المقبل لفحص القضايا الأمنية."
وازداد وضع الكاميرون تعقيدا بعد أن حصلت على حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 ، حيث قرر الكاف بعدها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 16 إلى 24 منتخبا ، وهو ما أسفر عن زيادة المتطلبات المتعلقة بالمنشآت والبنى الأساسية.