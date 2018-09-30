24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لو كان عمر بن الخطاب حيا لكانت له صفحة على الفيسبوك
- ليلة في باريس
- كارثة إنسانية .. زلزال وتسونامي يحصدان أرواح المئات في إندونيسيا
- السيول تعزل الدواوير وتنعش الفرشة المائية في حوض المعيدر
- فلسطين تقاضي أمريكا أمام محكمة العدل الدولية
مغامران مغربيان يقهران الإعاقة ويبلغان الصين بدراجة ذاتية الصنع (5.00)
منيب ترمي دم "شهيدة الهجرة السرية" على رقبة حكومة العثماني (5.00)
- محتجون يرفعون "علم الإسبان" ويخربون الممتلكات بشوارع تطوان - (174)
- العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد - (105)
- لشكر يُحذر من انسداد الأفق ويقترح زيادة 500 درهم في الأجور - (100)
- مبروكي: ماذا يقصد المغاربة بِشتيمة "امرأة عْرْيانة الله يمسخها"؟ - (87)
- شباب: البلاد ما عطاتنا والو - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رونالدو: هدفي أجمل من لقطة المصري صلاح
دعا المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "عدم الكذب"، معتبرا أن الهدف الذي سجله الموسم الماضي في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم كان أجمل من هدف المصري محمد صلاح الذي نال جائزة "بوشكاش" من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وسجل رونالدو بكرة مقصية أكروباتية هدفا لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، اعتبره محللون من الأجمل في تاريخ المسابقة.
واختير هذا الهدف الأفضل في مسابقات الاتحاد القاري الموسم الماضي؛ إلا أن الاتحاد الدولي منح في حفل جوائزه السنوي الذي أقيم في 24 شتنبر المصري صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة بوشكاش لأفضل هدف؛ وذلك للهدف الذي سجله في مرمى الغريم إيفرتون ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في دجنبر الماضي (1-1)؛ وذلك بعدما تقدم إلى منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافعين ويسدد الكرة قوسية رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى على يمين الحارس جوردن بيكفورد.
وقال رونالدو (33 عاما) في شريط مصور بثه عبر حسابه على موقع "انستغرام": "صلاح استحق جائزة بوشكاش. لكن لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل".
وكان رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مرشحا مع زميله السابق في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، وصلاح، لجائزة أفضل لاعب في الحفل السنوي للفيفا، والتي آلت إلى صانع الألعاب الكرواتي.