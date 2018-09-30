رونالدو: هدفي أجمل من لقطة المصري صلاح

هسبريس - ا ف ب

دعا المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "عدم الكذب"، معتبرا أن الهدف الذي سجله الموسم الماضي في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم كان أجمل من هدف المصري محمد صلاح الذي نال جائزة "بوشكاش" من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وسجل رونالدو بكرة مقصية أكروباتية هدفا لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، اعتبره محللون من الأجمل في تاريخ المسابقة.

واختير هذا الهدف الأفضل في مسابقات الاتحاد القاري الموسم الماضي؛ إلا أن الاتحاد الدولي منح في حفل جوائزه السنوي الذي أقيم في 24 شتنبر المصري صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة بوشكاش لأفضل هدف؛ وذلك للهدف الذي سجله في مرمى الغريم إيفرتون ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في دجنبر الماضي (1-1)؛ وذلك بعدما تقدم إلى منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافعين ويسدد الكرة قوسية رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى على يمين الحارس جوردن بيكفورد.

وقال رونالدو (33 عاما) في شريط مصور بثه عبر حسابه على موقع "انستغرام": "صلاح استحق جائزة بوشكاش. لكن لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل".

وكان رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مرشحا مع زميله السابق في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، وصلاح، لجائزة أفضل لاعب في الحفل السنوي للفيفا، والتي آلت إلى صانع الألعاب الكرواتي.