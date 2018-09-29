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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يحقق فوز ثمينا على اتحاد طنجة

الدفاع الجديدي يحقق فوز ثمينا على اتحاد طنجة

الدفاع الجديدي يحقق فوز ثمينا على اتحاد طنجة
هسبريس - و.م .ع
السبت 29 شتنبر 2018 - 18:40

فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه اتحاد طنجة بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف الفريق الجديدي اللاعب بلال المغري في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء .

ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي رصيده، عقب هذا الفوز، وهو الثالث له على التوالي مع مباراة ناقصة ضد نهضة بركان، إلى تسع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة، حامل اللقب، عند ثلاث نقاط في المركز السابع إلى جانب أربعة أندية أخرى.

وستقام باقي اللقاءات غدا الأحد وبعد غد الإثنين، فيما تم تأجيل مبارتي الرجاء البيضاوي مع الجيش الملكي، وسريع وادي زم مع الوداد البيضاوي لمشاركة الأخير في البطولة العربية و الرجاء في المنافسات القارية (كأس الكونفدرالية والعربية)

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