الرجاء يتأهل إلى ثمن نهاية البطولة العربية للأندية

هسبريس - و.م .ع (صور: منير محيمدات)

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور ثمن نهاية البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بعد تعادله بهدف لمثله مع ضيفه السلام زغرتا اللبناني في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، برسم إياب دور سدس عشر النهاية، ليلتحق بالوداد البيضاوي.

وسجل هدف فريق "النسور الخضر" اللاعب زكرياء حداد (د51) ، فيما وقع هدف الفريق اللبناني اللاعب، مامادو نياس (90 + 2). وكان فريق الرجاء البيضاوي قد فاز بهدفين لواحد في مباراة الإياب التي جرت في العاشر من غشت الماضي على أرضية ملعب المرداشية في زغرتا (شمال لبنان).

والتحق فريق الرجاء البيضاوي في دور ثمن النهاية بغريمه التقليدي الوداد البيضاوي الذي تغلب على أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة بملعب رادس (ضاحية تونس العاصمة) بالضربات الترجيحية (2-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل هدف لمثله.

وسجل هدف الوداد البيضاوي اللاعب محمد أوناجم في الدقيقة 11 ، فيما وقع هدف الفريق الليبي أنيس محمد سلتو في الدقيقة 32.

يذكر أن نادي الوداد البيضاوي كان قد تعادل يوم الاثنين الماضي أمام أهلي طرابلس، بهدف لمثله، ذهابا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.