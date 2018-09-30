حكيمي يتألق في "ريمونتادا" بورسيا دورتموند

أوعنا بلعيد

ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بورسيا دوتموند الألماني لكرة القدم، في فوز ناديه المثير والكبير بأربعة أهداف مقابل هدفين على مضيفه بايرن ليفركوزن، في المباراة التي جمعت بينهما السبت، ضمن مجريات الجولة السادسة من البوندسليغا، والتي جرت على أرضية ملعب باي أرينا وقادها الحكم فيليكس بريتش.

وأشرك لوسيان فافر، مدرب دورتموند، اللاعب أشرف حكيمي أساسيا للمرة الثانية على التوالي، مستغلا إصابة زميله شميلرز. واستمر المدافع المغربي في تقديم عروضه الملفتة بعد أن تمكن من تسجيل باكورة أهدافه في المباراة الماضية في شباك نورنبرغ، فيما أعطى تمريرة "أسيست" في قمة الجولة الحالية.

وانقلب دورتموند على مضيفه بايرن ليفركوزن الذي باغثه بهدف مبكر عن طريق اللاعب مبتشيل وايزر في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف جوناتان تاه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول لصالح هيكو هيرليش ولاعبيه.

وضرب دورتموند بقوة في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل أربعة أهداف، ساهم أشرف حكيمي في تسجيل ثلاثة منها، اثنان بشكل غير مباشر بعد أن أرسل كرة عرضية إلى القائم الثاني جاء منها الهدف الثاني لفريقه عن طريق اللاعب ماركو ريوس بالدقيقة 69، بعدما سجل اللاعب جاكوب بروس لارسون الهدف الأول في الدقيقة 65، ومرر تمريرة "أسيست" إلى زميله باكو ألكاسير سجل منها هدف التقدم في الدقيقة 85، وتمريرة بداية المرتدة التي جاء منها الهدف الرابع من رجل المهاجم الإسباني الذي سجل هدفين.

تألق المدافع الشاب حكيمي خلال مجريات اللقاء التسعين، وأعطى سبع تمريرات لزملائه، فيما ارتكب خطأين وقام بمراوغة ناجحة، وكانت لديه ثلاثة تدخلات على حامل الكرة، واستعاد ست كرات في اللقاء، وكان وراء تنفيذ رمية التماس ثماني مرات، فيما أعطى "أسيست" للبديل باكو ألكاسير.

ونال حكيمي تقييم 7.6 بمؤشر هوسكوريد، وتم اختياره ضمن نجوم اللقاء بفضل مردوه الطيب، الذي دفع مدربه لوسيان فافر إلى الإشادة بما قدمه في اللقاء السابق أمام نورنبرغ، ليستمر في تقديم عروضه القوية في مباراة القمة أمام ليفركوزن، ويشعل المنافسة على مركز الظهير الأيسر في المنتخب المغربي رفقة مواطنه حمزة منديل الذي يتألق بدوره بقميص شالكه.

ونجح دورتموند لأول مرة في تاريخه في تحقيق الفوز في مباراة بالبوندسليغا، بعد تأخره بهدفين في شوط المباراة الأول.

ورفع أسود الفيستفال رصيدهم إلى النقطة 14 منتزعين الصدارة من بايرن ميونيخ بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند ست نقاط في المركز الـ 12.