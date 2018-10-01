24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:22
|16:39
|19:16
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهمروجة حول خطاب الرئيس
- إيلان .. تجربة تشكيلية تلامس الحداثة والمعاصرة
- المنظومة التربوية المغربية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة*
- تايسون ينتقد افتقار الملاكمين الحاليين للشخصية
- "أخبار كاذبة" في فيسبوك تسجن ناشطة مصرية
لماذا الإسلاميون مرعوبون من تدريس وترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (5.00)
العزلة ترمي "تاحفورت" في غياهب "المثلث المنسي" بجبل "بويبلان" (5.00)
التعثر يربك أداء محطة الطاقة الشمسية للحافلات الكهربائية بمراكش (5.00)
- مايسة الناجي: "المخزن" حذرني من الزفزافي .. وبنكيران خذل المغاربة - (149)
- مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية" - (126)
- العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة" - (85)
- "العدالة والتنمية" يطَوي الخلاف مع "الأحرار" وينهي التراشق الكلامي - (79)
- إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عدد جديد يعزز السلسلة العلمية "كتب في الرياضة"
صدر العدد الرابع من السلسلة العلمية المتخصصة في الأبحاث الرياضية "كتب في الرياضة Booksport" تحت عنوان "الرياضة والمجتمع".
العدد الرابع من السلسلة، التي يديرها منصف اليازغي، تضمن عدة مقالات علمية لباحثين مغاربة وأجانب؛ من بينها، على الخصوص، الرياضة المدرسية، وعقود الأهداف مع الجامعات، والرياضيون ذوو المستوى العالي، والإعداد النفسي للرياضيين، وتقاعد الرياضيين، وتأثيرات الصوم على الرياضيين، ومعايير التعاقد مع المدربين.
العدد يتضمن أيضا مقالات حول مفهوم السياسة الرياضية، والحق في الوصول إلى المعلومة في المجال الرياضي، وشرط السرية في عقد المدرب الأجنبي، وتوظيف فرنسا واليهود للرياضة خلال فترة الحماية، ومواضيع أخرى تهم المجال الرياضي.
الكتاب يعرض حاليا في المعرض الدولي للرياضة والترفيه بالدار البيضاء، على أن يعرض في المكتبات ابتداء من الأسبوع المقبل.
يشار إلى أنه سبق للدكتور منصف اليازغي، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في المجال الرياضي، أن أصدر ضمن السلسة نفسها الكتب الآتية: "مخزنة الرياضة" و"قانون الرياضة" و"شغب الملاعب" و"السياسة الرياضية بالمغرب".