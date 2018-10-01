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الرئيسية | رياضة | عدد جديد يعزز السلسلة العلمية "كتب في الرياضة"

عدد جديد يعزز السلسلة العلمية "كتب في الرياضة"

عدد جديد يعزز السلسلة العلمية "كتب في الرياضة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 02:57

صدر العدد الرابع من السلسلة العلمية المتخصصة في الأبحاث الرياضية "كتب في الرياضة Booksport" تحت عنوان "الرياضة والمجتمع".

العدد الرابع من السلسلة، التي يديرها منصف اليازغي، تضمن عدة مقالات علمية لباحثين مغاربة وأجانب؛ من بينها، على الخصوص، الرياضة المدرسية، وعقود الأهداف مع الجامعات، والرياضيون ذوو المستوى العالي، والإعداد النفسي للرياضيين، وتقاعد الرياضيين، وتأثيرات الصوم على الرياضيين، ومعايير التعاقد مع المدربين.

العدد يتضمن أيضا مقالات حول مفهوم السياسة الرياضية، والحق في الوصول إلى المعلومة في المجال الرياضي، وشرط السرية في عقد المدرب الأجنبي، وتوظيف فرنسا واليهود للرياضة خلال فترة الحماية، ومواضيع أخرى تهم المجال الرياضي.

الكتاب يعرض حاليا في المعرض الدولي للرياضة والترفيه بالدار البيضاء، على أن يعرض في المكتبات ابتداء من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أنه سبق للدكتور منصف اليازغي، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في المجال الرياضي، أن أصدر ضمن السلسة نفسها الكتب الآتية: "مخزنة الرياضة" و"قانون الرياضة" و"شغب الملاعب" و"السياسة الرياضية بالمغرب".

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