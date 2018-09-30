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كُتّاب وآراء
مراكش تستضيف مؤتمر "فيفا" لتطوير كرة القدم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيار مدينة مراكش لعقد فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بتطوير منظومة كرة القدم متم نونبر القادم.
وجاء الإعلان عن هذا القرار بمناسبة مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو في أشغال الجمعية العمومية غير العادية الـ12 للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي افتتحت صباح الأحد، بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وحسب الفيفا، يعتبر هذا اللقاء الدولي الذي سيشارك فيه 80 اتحادا من جميع قارات العالم، المؤتمر الأول من بين اللقاءات الثلاث التي يخصصها الاتحاد كل سنة لأعداد مقترحات ومشاريع قوانين لإصلاح وتطوير منظومة كرة القدم على الصعيد العالمي.