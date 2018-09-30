24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لماذا الإسلاميون مرعوبون من تدريس وترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (5.00)

  2. محمد أديب السلاوي (5.00)

  3. العزلة ترمي "تاحفورت" في غياهب "المثلث المنسي" بجبل "بويبلان" (5.00)

  4. مافيا العقار تدفع سكان دواوير بتيزنيت لطلب نفيهم خارج البلاد (5.00)

  5. التعثر يربك أداء محطة الطاقة الشمسية للحافلات الكهربائية بمراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إفريقيا تدعم إنفانتينو لولاية ثانية على رأس "فيفا"

إفريقيا تدعم إنفانتينو لولاية ثانية على رأس "فيفا"

إفريقيا تدعم إنفانتينو لولاية ثانية على رأس "فيفا"
هسبريس - متابعة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 22:02

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الأحد، إن القارة ستدعم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) عندما يخوض الانتخابات العام المقبل من أجل فترة جديدة في المنصب.

ودعم الاتحاد الافريقي للعبة بشكل رسمي ترشيح انفانتينو خلال اجتماع الجمعية العمومية في مصر من خلال رسائل دعم من المؤسسة ومن أعضاء بالاتحاد. وقال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "لن ندعمك وحسب بل سنسافر معك لنشر مبادئك ولتأكيد العمل الرائع الذي بذلته منذ تولي المنصب".

لكن الدعم الرسمي لا يعني بالضرورة ضمان الأصوات بعد أن كسرت اتحادات افريقية اتفاقات في انتخابات سابقة.

وأعلن انفانتينو في يونيو الماضي أنه يعتزم الترشح لفترة جديدة عند إجراء الانتخابات في باريس في يونيو حزيران 2019.

وقال رئيس "فيفا" خلال اجتماع في موسكو "أريد أربعة أعوام أخرى لأنني أؤمن بما أفعله وبما يمكنني تقديمه للفيفا ولكرة القدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.