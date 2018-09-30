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كُتّاب وآراء
إفريقيا تدعم إنفانتينو لولاية ثانية على رأس "فيفا"
قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الأحد، إن القارة ستدعم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) عندما يخوض الانتخابات العام المقبل من أجل فترة جديدة في المنصب.
ودعم الاتحاد الافريقي للعبة بشكل رسمي ترشيح انفانتينو خلال اجتماع الجمعية العمومية في مصر من خلال رسائل دعم من المؤسسة ومن أعضاء بالاتحاد. وقال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "لن ندعمك وحسب بل سنسافر معك لنشر مبادئك ولتأكيد العمل الرائع الذي بذلته منذ تولي المنصب".
لكن الدعم الرسمي لا يعني بالضرورة ضمان الأصوات بعد أن كسرت اتحادات افريقية اتفاقات في انتخابات سابقة.
وأعلن انفانتينو في يونيو الماضي أنه يعتزم الترشح لفترة جديدة عند إجراء الانتخابات في باريس في يونيو حزيران 2019.
وقال رئيس "فيفا" خلال اجتماع في موسكو "أريد أربعة أعوام أخرى لأنني أؤمن بما أفعله وبما يمكنني تقديمه للفيفا ولكرة القدم".