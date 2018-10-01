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كُتّاب وآراء
العيون تستضيف كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة
اختار المكتب التنفيذي للإتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) مدينة العيون المغربية لاستضافة بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة سنة 2020.
وبحسب مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يشارك في أعمال الجمعية العامة غير العاديةالـ12 للكاف المنعقدة حاليا بشرم الشيخ (مصر)، فقد قرر المكتب التنفيذي للكاف منح مدينة العيون شرف تنظيم هذه التظاهرة القارية بعد استجابتها لدفتر التحملات الذي وضعته الكاف من اجل الظفر بتنظيم مثل هذه التظاهرة القراية.
وكان المكتب التنفيذي للكاف قد اسند للمغرب ايضا تنظيم كاس افريقيا لكرة القدم أقل من 17 سنة 2021.