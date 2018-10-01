24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لماذا الإسلاميون مرعوبون من تدريس وترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (5.00)

  2. محمد أديب السلاوي (5.00)

  3. العزلة ترمي "تاحفورت" في غياهب "المثلث المنسي" بجبل "بويبلان" (5.00)

  4. التعثر يربك أداء محطة الطاقة الشمسية للحافلات الكهربائية بمراكش (5.00)

  5. قصبة الإسماعيلية بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | العيون تستضيف كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

العيون تستضيف كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

العيون تستضيف كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 00:31

اختار المكتب التنفيذي للإتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) مدينة العيون المغربية لاستضافة بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة سنة 2020.

وبحسب مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يشارك في أعمال الجمعية العامة غير العاديةالـ12 للكاف المنعقدة حاليا بشرم الشيخ (مصر)، فقد قرر المكتب التنفيذي للكاف منح مدينة العيون شرف تنظيم هذه التظاهرة القارية بعد استجابتها لدفتر التحملات الذي وضعته الكاف من اجل الظفر بتنظيم مثل هذه التظاهرة القراية.

وكان المكتب التنفيذي للكاف قد اسند للمغرب ايضا تنظيم كاس افريقيا لكرة القدم أقل من 17 سنة 2021.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.