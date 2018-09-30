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الرئيسية | رياضة | مدرب الوداد الجديد يستعين بطاقم فرنسي .. والتأديب ينتظر الخروبي

مدرب الوداد الجديد يستعين بطاقم فرنسي .. والتأديب ينتظر الخروبي

مدرب الوداد الجديد يستعين بطاقم فرنسي .. والتأديب ينتظر الخروبي
أوعنا بلعيد
الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:00

اختار الفرنسي ريني جيرار، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، طاقمه التقني الذي سيساعده للإشراف على قيادة "الواك" في القادم من المواعيد، وارتأى أن يكون فرنسيا.

ورفض جيرار اقتراح سعيد الناصيري بتعيين هشام الإدريسي مساعدا للمدرب، وقرر تعيين برنارديت جيرار فرانسي مساعدا أول، وتعين مواطنه جيرار نيكولا لورون مساعدا ثان، مع الاحتفاظ بنابي مناف معدا بدنيا، وكريم السباعي مدربا للحراس.

وجاء تعاقد الوداد الرياضي مع ريني جيرار للإشراف على تدريب الفريق عقب الاستغناء عن خدمات الإطار المغربي عبد الهادي السكيتيوي، المدرب المؤقت الذي طالب إعفاءه من مهامه عقب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بسبب نتائج الفريق الأحمر التي لم ترق إلى مستوى تطلعات جماهيره.

واشتدت وتيرة الانتقادات على السكتيوي بعد إقصاء الفريق الأحمر من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام وفاق سطيف الجزائري، الذي يدربه الإطار المغربي رشيد الطاوسي.

وقالت إدارة الوداد إن التعاقد مع الفرنسي ريني جيرار جاء في إطار تطوير وتحديث الإدارة التقنية للنادي، مشيرة إلى أنه تم في وقت سابق تعيين الفرنسي أوليو ألان جان كلود مديرا تقنيا، ومواطنه توسي نويل جوزيف مديرا رياضيا ومشرفا عاما.

وارتباطا بالوداد دائما، تقرر إحالة ياسين الخروبي، حارس مرمى الفريق، على المجلس التأديبي يوم غد الإثنين بمركب محمد بن جلون بالدار البيضاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال، عقب تصرفاته التي بدرت منه عندما أقدم المدرب على تغييره ثوان قليلة قبل نهاية مباراة الإياب أمام الأهلي الليبي في بطولة كأس زايد للأبطال، وهو ما ينطبق على اللاعب أنس الأصبحي.

وأقدم نويل توسي، المدير الرياضي للوداد المكلف بقيادة المباراة، على تغيير الحارس الخروبي وإشراك التكناوتي مكانه للاعتماد عليه في ركلات الترجيح، وهو ما لم يتقبله الحارس الخروبي فرفض مصافحة المدرب ونزع قفازاته ورمى بها أرضا، فيما تم استدعاء أنس الأصبحي للمثول أمام اللجنة بسبب تصرفاته تجاه الطاقم التقني.

ومن المرتقب أن يوقع المجلس التأديبي للوداد على غرامة مالية في حق الخروبي وأنس الأصبحي، بعد أن تم الحاقهما بتداريب الفريق الرديف ريثما يتم البت في أمرهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - aadraoui Alberta الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:29
مدرب الوداد يستعين بطاقم فرنسي . الأموال كلها في إتجاه فرنسا . هم من يعرفون كيف يأكلون العكة
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18
2 - mouad الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:30
أهلا وسهلا بك بالوداد البيضاوي نريد فريق جيد انشالله
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0
3 - أبوسعد الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:35
المهم، كم سيأخذ هذا الطاقم الفرنسي، من العملة الصعبة؟. وهل المغرب لا يتوفر على أكفاء في هذا المجال؟ام ماذا؟ لماذا نريد الأجنبي في كل شيء؟ مجرد أسئلة
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9
4 - البيضاوي الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:37
- كلهم جيرارات - ريني جيرار، مدرب - وبرنارديت جيرار مساعدا أولا - وجيرار نيكولا لورون مساعدا ثانيا - بقا غير شي رئيس اسموه شي حاجة جيرار ويسميو الفرقة - كلوب وداجيرار- ويجيبو جمهور من فرنسا وأموال الوداد تمشي لفرنسا وهشام الادريسي والمدربينا المغاربة يبقىاو امبايطلين يجب على الجامعة أن تصدر قانونا يفرض على الفرق أن يكون المدرب المساعد مغربيا كيفما كان المدرب الأجنبي
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4
5 - المغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:49
بكل صراحة المغربي عندما يفاوض الاجنبي يفاوضه وهو منعدم الشخصية وغير قادر على فرض بعض شروطه ...هذا يحدث في كل المجالات والنتيجة هاهي امامنا طاقم كله فرنسي .......المهم ان اسندت الامور الى غير اهلها ....كملوا من عندكم
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4
6 - socialllllll hhhhhhhh الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:50
هههههههههه هاذاهو المدرب ولكن خلا فيها كن جاب كلشي من فرنسا حتى لي غادي انضف الملعب من فرنسا ولي غادي اقطاع لوراق في الملعب كن جاب جميع المسييرين من فرنسا ههههههه
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3
7 - tiznit الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:51
لصاحب تعليق رقم 1 كم تحلب كل عائلة مغربية من صناديق فرنسا انا مغربي واعيش في فرنسا بلاد الحريات والمساوات لماذا تحقد على الفرنسيين كم من لاعب مغربي وكم من مدرب مغربي عليك تشيع فريقك بحترافية ومدرب الجديد وان تعطيه الفرصة
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3
8 - Moroccan and proud الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:52
إن شاء الله يكون خير
المهم أنهم لم يستغنوا عن المعد البدني مناف لأنه أظهر على علو كعبه وأنه مهم جدا في الوداد.
بإذن الله الوداد سترجع لقوتها...
الآن مدرب كبير يفهم كرة القدم...لازم على الاعبين يترجلوا معنا او يعطيونا اتيساع....
هاذي راها الوداد...
هنا اتكلم على نصير..الناهيري..الحداد...اوناجم...ولو انني أرى أن اوناجم بدأ يصحو من سباته
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0
9 - رحم الله الأب جيگو الأحد 30 شتنبر 2018 - 18:59
حتى ضرب الكورة ( أوت تاكورت) بحاجة الى مدربين فرنسيين وبرتغاليين ورومانيين ويوغسلافيين وتونسيين وإلى الأوامر الفرنسية كي تستقيم الركلة .كل هؤلاء دربوا فرق الدارالبيضاء ومازالت هته الدار البيضاء لم تتعلم كرة القدم بعد .
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10 - امبارك الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:02
ملاحظة البيضاوي صاحب التعليق 4 سهلة التبرير مادام رئيس الوداد مع حزب الجرار فلذلك أتى بكل ما يجر ونتمنى ان يجروا جميعا إلى الأمام وليس الى الوراء كما يفعل الجرار الحزب
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