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كُتّاب وآراء
مدرب الوداد الجديد يستعين بطاقم فرنسي .. والتأديب ينتظر الخروبي
اختار الفرنسي ريني جيرار، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، طاقمه التقني الذي سيساعده للإشراف على قيادة "الواك" في القادم من المواعيد، وارتأى أن يكون فرنسيا.
ورفض جيرار اقتراح سعيد الناصيري بتعيين هشام الإدريسي مساعدا للمدرب، وقرر تعيين برنارديت جيرار فرانسي مساعدا أول، وتعين مواطنه جيرار نيكولا لورون مساعدا ثان، مع الاحتفاظ بنابي مناف معدا بدنيا، وكريم السباعي مدربا للحراس.
وجاء تعاقد الوداد الرياضي مع ريني جيرار للإشراف على تدريب الفريق عقب الاستغناء عن خدمات الإطار المغربي عبد الهادي السكيتيوي، المدرب المؤقت الذي طالب إعفاءه من مهامه عقب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بسبب نتائج الفريق الأحمر التي لم ترق إلى مستوى تطلعات جماهيره.
واشتدت وتيرة الانتقادات على السكتيوي بعد إقصاء الفريق الأحمر من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام وفاق سطيف الجزائري، الذي يدربه الإطار المغربي رشيد الطاوسي.
وقالت إدارة الوداد إن التعاقد مع الفرنسي ريني جيرار جاء في إطار تطوير وتحديث الإدارة التقنية للنادي، مشيرة إلى أنه تم في وقت سابق تعيين الفرنسي أوليو ألان جان كلود مديرا تقنيا، ومواطنه توسي نويل جوزيف مديرا رياضيا ومشرفا عاما.
وارتباطا بالوداد دائما، تقرر إحالة ياسين الخروبي، حارس مرمى الفريق، على المجلس التأديبي يوم غد الإثنين بمركب محمد بن جلون بالدار البيضاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال، عقب تصرفاته التي بدرت منه عندما أقدم المدرب على تغييره ثوان قليلة قبل نهاية مباراة الإياب أمام الأهلي الليبي في بطولة كأس زايد للأبطال، وهو ما ينطبق على اللاعب أنس الأصبحي.
وأقدم نويل توسي، المدير الرياضي للوداد المكلف بقيادة المباراة، على تغيير الحارس الخروبي وإشراك التكناوتي مكانه للاعتماد عليه في ركلات الترجيح، وهو ما لم يتقبله الحارس الخروبي فرفض مصافحة المدرب ونزع قفازاته ورمى بها أرضا، فيما تم استدعاء أنس الأصبحي للمثول أمام اللجنة بسبب تصرفاته تجاه الطاقم التقني.
ومن المرتقب أن يوقع المجلس التأديبي للوداد على غرامة مالية في حق الخروبي وأنس الأصبحي، بعد أن تم الحاقهما بتداريب الفريق الرديف ريثما يتم البت في أمرهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
المهم أنهم لم يستغنوا عن المعد البدني مناف لأنه أظهر على علو كعبه وأنه مهم جدا في الوداد.
بإذن الله الوداد سترجع لقوتها...
الآن مدرب كبير يفهم كرة القدم...لازم على الاعبين يترجلوا معنا او يعطيونا اتيساع....
هاذي راها الوداد...
هنا اتكلم على نصير..الناهيري..الحداد...اوناجم...ولو انني أرى أن اوناجم بدأ يصحو من سباته