ياسين بونو يهدي خيرونا نقطة ثمينة في "الليغا"‬

أوعنا بلعيد

استمر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس خيرونا الإسباني، في تقديم عروضه القوية واللافتة، وأسهم في عودة ناديه بتعادل ثمين من ملعب ألكوراز معقل نادي هويسكا الصاعد الجديد للقسم الممتاز، ضمن مجريات الجولة السابعة بالليغا.

وسجل هدفا اللقاء من ركلتي جزاء الأورغوياني كريستيانو ستيواني في الدقيقة الـ37 لصالح خيرونا، فيما عدل النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب جونزالو ميليرو (د 72).

وشهدت المباراة تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي وقف سدا منيعا أمام مهاجمي هويسكا وتمكن من إبعاد 5 كرات؛ ثلاث منها كانت في طريقها إلى الشباك لولا تألق الأخطبوط المغربي الذي قدم أداء راقيا رفقة فريقه الكتالوني.

وحجز ياسين بونو مركزه الأساسي ضمن خطط وتشكيلات اوزيبيو ساكريستان، مدرب خيرونا، وبات اللاعب الذي لا يمس ومن يعول عليه رفقة المجموعة لحراسة عرين الفريق الكتالوني.

وأشاد جمهور خيرونا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمستوى الكبير الذي بات يقدمه ياسين بونو وتألقه في لقاء هويسكا؛ فيما أكد بعضهم أن الحارس المغربي يبقى أبرز نجوم الفريق هذا الموسم رفقة المهاجم ستيواني، ثاني هدافي الليغا، برصيد ستة أهداف بفارق هدف عن أندري سيلفا، مهاجم إشبيلية متصدر قائمة الهدافين.

واختير ياسين بونو ضمن نجوم اللقاء الكبار عقب حصوله على تقييم 7.3 بمؤشر هوسكوريد العالمي، خلف اللاعب خوانبي لوبيز، مدافع خيرونا المتوج كرجل المباراة بتقييم 7.4.

وحصل خيرونا على النقطة التاسعة عقب هذا التعادل محتلا المركز العاشر؛ فيما نجح فريق هويسكا في كسر سلسلة هزائمه الأخيرة بعد سقوطه لأربع مباريات على التوالي ورفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ18.