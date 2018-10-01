مارادونا ينصح ميسي بترك المنتخب الأرجنتيني

هسبريس - أ.ف.ب

نصح الاسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، ليونيل ميسي بترك المنتخب الوطني معتبرا بأنه حُمل بشكل غير عادل مسؤولية فشل الأرجنتين في مونديال روسيا 2018.

وقال مارادونا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "أنصح ميسي بعدم العودة إلى صفوف المنتخب. في كرة القدم الأرجنتينية، يلقون الخطأ دائما عليه حتى عندما يخسر منتخب فئة تحت 15 عاما. لقد حان الوقت لكي نتركه في سلام ورؤية ما إذا كان شخص آخر يستطيع تحمل هذه المسؤوليات".

وأضاف مارادونا الذي يشرف على تدريب نادي سينالوا المكسيكي من الدرجة الثانية "اليوم المنتخب الأرجنتيني لا يلهمني على الإطلاق. والأمر ينطبق على العالم بأسره. لقد خسرنا الشغف".

وكانت الأرجنتين خرجت من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا بخسارتها أمام فرنسا 3-4 والتي توجت لاحقا بطلة للعالم.