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الرئيسية | رياضة | جيرار يرفض قيادة الوداد أمام "فارس البوغاز"‬

جيرار يرفض قيادة الوداد أمام "فارس البوغاز"‬

جيرار يرفض قيادة الوداد أمام "فارس البوغاز"‬
أوعنا بلعيد
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:50

علمت هسبريس أن الفرنسي ريني جيرار، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اعتذر عن قيادة الفريق أمام اتحاد طنجة، يوم الأربعاء المقبل برسم ثمن نهائي كأس العرش.

ووفق المصدر ذاته، فإن جيرار طلب تكليف مواطنه نويل توسي، المدير الرياضي للفريق الأحمر، بقيادة الفريق في قمة ثمن نهائي كأس العرش أمام اتحاد طنجة، بمساعدة السينغالي موسى نداو، وطلب تكليفهما بقيادة المجموعة الودادية في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويرى مدرب الوداد الجديد أن نويل توسي وموسى نداو الأجدر بقيادة الفريق الأحمر في مباراة الكأس أمام فارس البوغاز، بحكم معرفتهما بمستوى اللاعبين ومكامن القوة والضعف في المجموعة، بعد إشرافهما على قيادة "الواك" في إياب الدور الأول بكأس زايد للأندية الأبطال أمام الأهلي الليبي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب رادس بتونس، وعرف تأهل ممثل الكرة المغربية بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وهي النتيجة نفسها التي آلت إليها مواجهة الذهاب بالمغرب.

وسيتولى ريني جيرار مهامه رسميا بقيادة الوداد يوم الخميس المقبل استعدادا للقادم من المواعيد الرياضية، لا سيما ربع نهائي كأس العرش إن تمكن الفريق من اجتياز عقبة اتحاد طنجة، الراغب بدوره في الذهاب بعيدا في هذه المسابقة.

وأقدم اتحاد طنجة بدوره على إعفاء إدريس المرابط، المدرب السابق للفريق، عقب الانطلاقة المتعثرة في بداية الموسم وعدم تحقيق فارس البوغاز للنتائج المرجوة في الجولات الأولى بالدوري؛ وهو ما دفع إدارة الفريق إلى التعاقد مع التونسي أحمد العجلاني لخلافته.

وأقدمت إدارة الوداد على إعفاء عبد الهادي السكيتيوي، الذي قاد الفريق لفترة مؤقتة خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، الأخير لبى نداء الوطن وذهب للإشراف على قيادة منتخب بلاده، عقب إقصاء الفريق من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام وفاق سطيف الجزائري.

يشار إلى أن إدارة الوداد خصصت 40 ألف تذكرة لمباراة القمة المرتقبة أمام اتحاد طنجة، والتي ستجرى فوق أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد غد الأربعاء.

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