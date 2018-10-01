فجر يدخل التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي‬

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب فريق "كان" الفرنسي، تقديم عروضه الكبيرة واللافتة بداية الموسم رفقة ناديه القديم الجديد الذي استقدمه بالمركاتو الصيفي قادما من خيتافي الإسباني، حتى بات من نجوم الليغ وإن بفضل ما يبصم عليه داخل الملاعب.

وبات فيصل فجر، متوسط ميدان فريق كان وصانع ألعابها، الدعامة الأساسية في خطط وتشكيلات المدرب فابيان ميركدال، الذي اعتمد عليه أساسيا في ثمان مباريات وطيلة الدقائق التسعين وآخرها أمام أميان برسم الجولة الثامنة بالليغ وان واحتضنها ملعب ميشال دورنانو، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف من توقيع اللاعب كاسيمير نينغا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ40.

وحصل فجر، عقب نهاية اللقاء، على تقييم 7.7 بمؤشر هو سكوريد، بعد أن قدم واحدة من أفضل مبارياته رفقة الفريق وتألق فوق رقعة الميدان وأمتع جماهير ناديه بفضل قتاليته ومهاراته فوق البساط الأخضر.

واختارت صحيفة ليكيب الفرنسية النجم المغربي ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية للمرة الرابعة، ليواصل فجر فرض اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في مسابقة الدوري الفرنسي.. وفيما يلي التشكيلة كاملة:

في حراسة المرمى: ستيفان روفيير (سانت إتيان)؛ في الخط الدفاعي: إيكوكو (غانغون)، كيربرات (غانغون)، بابلو (بوردو)، أيونغو (مونبوليي)؛ في خط الوسط: فيصل فجر (كان)، رابيو (باريس سان جرمان)، مولي (مونبوليي)؛ في الخط الهجومي: بيبي (ليل)، نيمار داسيلفا، كليان مبابي (باريس سان جرمان).

للإشارة، فقد جرى اختيار فيصل فجر كأفضل لاعب في ناديه "كان" عن شهر غشت من قبل جماهير الفريق، التي عبّرت عن شكرها وعرفانها بما يقدمه اللاعب بطريقتها الخاصة وصوّتت له ليكون النامبر وان في الفريق.