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الرئيسية | رياضة | نجم إنجليزي جديد في ألمانيا يهزم ميسي ورونالدو

نجم إنجليزي جديد في ألمانيا يهزم ميسي ورونالدو

نجم إنجليزي جديد في ألمانيا يهزم ميسي ورونالدو
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 03:35

بزغ نجم جادون سانشو، لاعب بوروسيا دوتموند الألماني، بداية هذا الموسم كأفضل صانعي الألعاب في الدوريات الخمس الكبرى، متفوّقا على نجوم كبار في القارة الأوروبية.

وتفوّق الإنجليزي جادون سانشو، الذي يبلغ من العمر 18 سنة، على كل من الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما نجح في صناعة 5 أهداف خلال ست مباريات منذ بداية الموسم الحالي، ليصبح بذلك صاحب أعلى معدل في صناعة الأهداف.

ولفت جادون سانشو الأنظار إليه بفضل أرقامه الكبيرة، إذ يصنع هدفا واحدا خلال 24 دقيقة، ويبلغ مجموع الدقائق التي خاضها رفقة دورتموند 124 دقيقة فقط؛ فيما صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 أهداف بالدوري الإيطالي بعدما لعب 630 دقيقة بمعدل صناعة هدف كل 126 دقيقة، وصنع ليونيل ميسي 4 أهداف في 575 دقيقة بمعدل أسيست كل 143 دقيقة.

وارتباطا بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، تسيطر حالة عارمة من الغضب على السويسري إنفانتينو رئيس "الفيفا" اتجاه الثنائي بعد غيابهما عن حضور حفل الأفضل لعام 2018 والذي أقيم مؤخرا في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقالت وسائل الإعلام إن استياء إنفانتينو وغضبه من رونالدو وميسي يرجع إلى كونه يرى أن مقاطعة النجمين لجوائز "الفيفا" يؤدي إلى غياب عنصر الإثارة والتشويق في الحفل، لا سيما أنهما يملكان شعبية كبيرة ولديهما أنصار من مختلف القارات.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن جياني إنفينتينو، رئيس الفيفا، أصدر تعليماته للمحامين التابعين للمنظمة بالبحث عن صيغة تلزم التعاقد مع المتأهلين للتصفيات النهائية في جائزة الأفضل لحضور النسخة المقبلة، حتى لا يتكرر مثل ما قام به الثنائي المسيطر على جوائز "الفيفا" للعشر سنوات الأخيرة.

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