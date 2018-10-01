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شباب الريف يحصد الهزيمة الرابعة أمام نهضة بركان
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 18:42
فاز فريق نهضة بركان خارج ميدانه على شباب الريف الحسيمي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية الملعب البلدي بايمزورن، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وبتسجيل الهدف الوحيد في اللقاء من طرف محمد عزيز في الدقيقة 44، ارتقى فريق نهضة بركان للمركز السابع، بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط إلى جانب يوسفية برشيد، مع مباراتين ناقصتين للفريقين، فيما ظل شباب الريف الحسيمي في المركز الأخير من دون نقاط، بعد أن تجرع مرارة الهزيمة للدورة الرابعة على التوالي.