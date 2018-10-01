التعادل ينصف مولودية وجدة وأولمبيك آسفي

هسبريس من الرباط

تعادل فريق مولودية وجدة مع ضيفه أولمبيك آسفي بصفر لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

ولازال "سندباد الشرق" يبحث عن فوزه الأول في البطولة الاحترافية بعد ثلاث تعادلات وهزيمة، حيث جمع ثلاث نقط من أصل 12، ويحتل المركز العاشر إلى جانب الرجاء البيضاوي "ثلاث مباريات ناقصة"، والجيش الملكي "مباراة ناقصة"، واتحاد طنجة الذي انهزم خارج ميدانه أول أمس السبت أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف للاشيء.

يُشار إلى أن أولمبيك آسفي ارتقى للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، إلى جانب الكوكب المراكشي الذي عاد بفوز كبير يوم الجمعة من ميدان المغرب التطواني بأربعة أهداف لواحد.