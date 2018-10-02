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كُتّاب وآراء
9 محترفين في لائحة المنتخب الأولمبي أمام الجزائر
استدعى الهولندي مارك فووت، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، 24 لاعبا تأهبا لمواجهة نظيره الجزائري يومي 12 و15 أكتوبر الحالي بملعب العبدي بالجديدة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وشهدت القائمة حضور محمد الزرفاني، المنتقل بالمركاتو الصيفي من إفس برشلونة إلى جاره إسبانيول. كما وجّه الهولندي مارك فووت الدعوة إلى أندري أليكسيس، حارس مرمى بريستول الإنجليزي؛ فيما عرفت القائمة المستدعاة وجود أربعة لاعبين يمارسون بالدوري الهولندي، وهم أمين خماس لاعب دين بوش ومحمد الحنكوري من فاينورد وفارس حموتي وأنس حتاش من نادي ألمير الهولندي.
وعرفت قائمة مارك فووت استدعاء تسعة لاعبين محترفين بالدوريات الأوروبية، وغاب عنها المحترفين المغاربة بالدوري الفرنسي، وكما كان متوقعا شهدت حضور القائد سفيان كيين لاعب كييفو فيرونا الإيطالي.
وفيما يلي القائمة المستدعاة والتي ضمت 24 لاعبا:
المهدي بنعبيد ويوسف بلعمري وأنس باش من (الفتح الرباطي)، وعبد الرحمان كرنان من (أكاديمية محمد السادس)، وأندري أليكسيس ( بريستول الإنجليزي)، وزهير الهاشيمي وإسماعيل الحراش (أولمبيك خريبكة)، وأشرف داري (الوداد الرياضي)، وعبد المنعم بوطويل (الجيش الملكي)، وسعد أكوزول وزكرياء ناسيك (الكوكب المراكشي)، وأشرف لعدول وعثمان فاديز (جمعية سلا)، وفارس حموتي وأنس أحناش (ألمير الهولندي)، وأمين خماس (دين بوش الهولندي)، وأسامة فلوح (ستراسبورغ الفرنسي)، وزكرياء الوردي (المغرب التطواني)، وسفيان كيين (كييفو فيرونا الايطالي)، وإسماعيل بنقطيب (إلتشي الإسباني)، وبلال باري من (نهضة بركان)، وحمزة هنوري (الدفاع الجديدي)، ومحمد الزرفاني (إسبانيول الإسباني)، ومحمد الحنكوري (فاينورد الهولندي).