24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
- مصر تطلب ود المغرب بهدف الترشح لتنظيم كأس العالم 2030
- مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة
- الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة
"أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (100)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (78)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (72)
- بعد جنوب إفريقيا .. قطاع السيارات بالمغرب يقترب من تجاوز إيطاليا - (60)
- ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حاريث يحصد جائزة متفوقا على نجوم البوندسليغا
استلم الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب شالكة الألماني لكرة القدم، جائزة أحسن لاعب وافد على الدوري الألماني لموسم 2017/2018، والتي تمنحها صحيفة "كيكر" الألمانية، بعد تفوقه أمام نجوم كبار يمارسون بمختلف أندية البوندسليغا والذين تم استقدامهم من أندية تمارس خارج ألمانيا.
وحصد النجم المغربي حاريث الجائزة، عقب تصدره للاستفتاء الذي أجرته الصحيفة المذكورة وعرف مشاركة النجوم الوافدين على مختلف الأندية الممارسة بالدوري الألماني الممتاز، ليتوج الشاب الموهوب بثاني جوائزه الفردية في البوندسليغا عقب فوزه سابقا بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.
وحصل حاريث على أعلى نسبة من الأصوات بنسبة 10.1 في المائة، متوفقا على الدولي الفرنسي والمتوج بلقب كأس العالم بنجامين بافارد لاعب فريق شتوتغارت الذي حصد 8.2 في المائة؛ فيما حل في المركز الثالث مواطنه كروتنين طولسيو، لاعب العملاق البفاري بايرن ميونيخ، ونال 7.8 في المائة، وحل بالمركز الرابع البلجيكي ميتشي باتشواي تونغا لاعب بوروسيا دورتموند بنسبة أصوات بلغ 7.3 في المائة وجاء في المركز الخامس سادون شانسو، بعد حصده لـ6.6 في المائة من الأصوات ويلعب بقميص أسود الفيستفال.
يشار إلى أن أمين حاريث يعدّ من أبرز الغائبين عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول، التي أعلن عنها الفرنسي هيرفي رونار، الثلاثاء، وضمت 26 لاعبا، لمواجهة منتخب جزر القمر ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.