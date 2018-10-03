حاريث يحصد جائزة متفوقا على نجوم البوندسليغا

أوعنا بلعيد

استلم الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب شالكة الألماني لكرة القدم، جائزة أحسن لاعب وافد على الدوري الألماني لموسم 2017/2018، والتي تمنحها صحيفة "كيكر" الألمانية، بعد تفوقه أمام نجوم كبار يمارسون بمختلف أندية البوندسليغا والذين تم استقدامهم من أندية تمارس خارج ألمانيا.

وحصد النجم المغربي حاريث الجائزة، عقب تصدره للاستفتاء الذي أجرته الصحيفة المذكورة وعرف مشاركة النجوم الوافدين على مختلف الأندية الممارسة بالدوري الألماني الممتاز، ليتوج الشاب الموهوب بثاني جوائزه الفردية في البوندسليغا عقب فوزه سابقا بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.

وحصل حاريث على أعلى نسبة من الأصوات بنسبة 10.1 في المائة، متوفقا على الدولي الفرنسي والمتوج بلقب كأس العالم بنجامين بافارد لاعب فريق شتوتغارت الذي حصد 8.2 في المائة؛ فيما حل في المركز الثالث مواطنه كروتنين طولسيو، لاعب العملاق البفاري بايرن ميونيخ، ونال 7.8 في المائة، وحل بالمركز الرابع البلجيكي ميتشي باتشواي تونغا لاعب بوروسيا دورتموند بنسبة أصوات بلغ 7.3 في المائة وجاء في المركز الخامس سادون شانسو، بعد حصده لـ6.6 في المائة من الأصوات ويلعب بقميص أسود الفيستفال.

يشار إلى أن أمين حاريث يعدّ من أبرز الغائبين عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول، التي أعلن عنها الفرنسي هيرفي رونار، الثلاثاء، وضمت 26 لاعبا، لمواجهة منتخب جزر القمر ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.