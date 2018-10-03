24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات (5.00)

  3. بنشماش يدعو منتخبين إلى تجميد أنشطتهم بالبيضاء (5.00)

  4. الدولة البقرة (5.00)

  5. "أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | حاريث يحصد جائزة متفوقا على نجوم البوندسليغا

حاريث يحصد جائزة متفوقا على نجوم البوندسليغا

حاريث يحصد جائزة متفوقا على نجوم البوندسليغا
أوعنا بلعيد
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:25

استلم الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب شالكة الألماني لكرة القدم، جائزة أحسن لاعب وافد على الدوري الألماني لموسم 2017/2018، والتي تمنحها صحيفة "كيكر" الألمانية، بعد تفوقه أمام نجوم كبار يمارسون بمختلف أندية البوندسليغا والذين تم استقدامهم من أندية تمارس خارج ألمانيا.

وحصد النجم المغربي حاريث الجائزة، عقب تصدره للاستفتاء الذي أجرته الصحيفة المذكورة وعرف مشاركة النجوم الوافدين على مختلف الأندية الممارسة بالدوري الألماني الممتاز، ليتوج الشاب الموهوب بثاني جوائزه الفردية في البوندسليغا عقب فوزه سابقا بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري.

وحصل حاريث على أعلى نسبة من الأصوات بنسبة 10.1 في المائة، متوفقا على الدولي الفرنسي والمتوج بلقب كأس العالم بنجامين بافارد لاعب فريق شتوتغارت الذي حصد 8.2 في المائة؛ فيما حل في المركز الثالث مواطنه كروتنين طولسيو، لاعب العملاق البفاري بايرن ميونيخ، ونال 7.8 في المائة، وحل بالمركز الرابع البلجيكي ميتشي باتشواي تونغا لاعب بوروسيا دورتموند بنسبة أصوات بلغ 7.3 في المائة وجاء في المركز الخامس سادون شانسو، بعد حصده لـ6.6 في المائة من الأصوات ويلعب بقميص أسود الفيستفال.

يشار إلى أن أمين حاريث يعدّ من أبرز الغائبين عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول، التي أعلن عنها الفرنسي هيرفي رونار، الثلاثاء، وضمت 26 لاعبا، لمواجهة منتخب جزر القمر ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.