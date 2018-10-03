الرجاء يتعرض لمضايقات من إدارة إينمبا النيجيري

أوعنا بلعيد

سيحرم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم من خدمات لاعبه محمود بنحليب، بداعي الإصابة، أمام فريق إينمبا النيجيري برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالمباراة التي ستجرى اليوم الأربعاء فوق أرضية ملعب إينمبا سبورت ستاديوم وسيقودها الحكم التونسي يوسف السرايري.

وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن الطاقم الطبي لنادي الرجاء الرياضي رفض الترخيص للمهاجم بنحليب بالمشاركة في المباراة القوية أمام إينمبا النيجيري، بعد إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة أكدت أن الغوليادور الرجاوي يعاني من الإصابة وفرص مشاركته في اللقاء غير واردة، ليكون بذلك أبرز غائب عن تشكيلة الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وخضع المهاجم بنحليب للعلاجات لتشخيص حالته، عقب الإصابة التي ألمت به الاثنين خلال الحصة التدريبية التي خاضها النسور الخضر بمدينة بورت هاركوت النيجيرية، تأهبا لمواجهة إينمبا، لتتلقى الإدارة التقنية للفريق خبرا سيئا بحرمان المجموعة من خدمات متزعم صدارة الهدافين في كأس الكاف برصيد 11 هدفا.

فيما استعاد الرجاء خدمات مدافعه الليبي سند الورفلي، عقب تعافيه من الإصابة التي ألمت به وحرمته من خوض مباراة ناديه أمام السلام زغرتا اللبناني، يوم السبت المنصرم، برسم منافسات إياب الدور الأول بكأس زايد للأندية الأبطال وبات بإمكانه المشاركة إن فضّل المدرب الاعتماد على خدماته.

وفي سياق متصل، بعث فريق الرجاء بمراسلة رسمية إلى رئيس الاتحاد الإفريقي يستنكر من خلالها إخلال نادي إنيمبا النيجيري بالقواعد والإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، وخاصة تلك المتعلقة بظروف حسن الاستقبال والإجراءات اللوجيستيكة والأمنية المرافقة.

وتفاجأت بعثة الرجاء عند وصولها مطار بورت هارت كوت بغياب وسائل النقل التي يستوجب على الفريق المضيف توفيرها للفريق الضيف، وكذلك غياب أي مسؤول عن الجامعة النيجيرية ونادي إينمبا، على الرغم من أن ممثل الكرة المغربية عمل على احترام جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد الإفريقي، وخاصة المتعلقة بإلزامية إخبار الفريق المضيف والجامعة النيجيرية والاتحاد الإفريقي ببرنامج الرحلة.

ولم تنتهِ استفزازات المسؤولين بفريق إينمبا لبعثة الرجاء عند هذا الحد، بل تعمدوا الثلاثاء افتعال واقعة عطب سيارة رجال الأمن التي كان يفترض منها أن تؤمن رحلة الفريق المغربي من مدينة بورت هاركورت صوب مدينة أبا، حيث ستجرى المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتسبب تأخر سيارة رجال الأمن في تفويت الرجاء الرياضي للوقت المحدد والمبرمج لخوض حصته التدريبية الأخيرة، ليضطر النسور الخضر لإجرائها في وقت آخر. كما وضعت إدارة الفريق النيجيري رهن إشارة الرجاء حافلات متواضعة تفتقد إلى مكيفات الهواء، على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة؛ وهي كلها محاولات من أجل استفزاز ممثل الكرة المغربية، وتشتيت تركيزه عن لقاء القمة.

للإشارة، تمكن فريق الرجاء من بلوغ نصف نهائي كأس "الكاف"، عقب تأهله على حساب فريق كارا برازافيل الكونغولي بثلاثة أهداف لهدف واحد في مجموع المباراتين، إذ حقّق النسور الخضر الفوز ذهابا بهدفين لهدف وعادوا لتجديد انتصارهم إيابا في الدار البيضاء بهدف نظيف.