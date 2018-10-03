شالكه يفقد خدمات نجمه المغربي بعصبة الأبطال

أوعنا بلعيد

سيفقد دومينكو تيديسكو، مدرب شالكة الألماني لكرة القدم، خدمات لاعبه المغربي أمين حاريث، بداعي الإصابة في المباراة التي ستجرى الأربعاء، ضمن مجريات الجولة الثانية بدور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وخلت القائمة المستدعاة من قبل مدرب شالكة لمواجهة فريق لوكومتيف موسكو الروسي من اسم المغربي أمين حاريث، وسيكون أبرز غائب عن تشكيلة الفريق الباحث عن الفوز بملعب منافسه "لوكوموتيف ستاديوم" في اللقاء الذي سيقوده الحكم أنتوني تايلور.

وأكد كريستيان هيديل، المدير الرياضي لنادي شالكة، أن أمين حاريث سيغيب عن مواجهة لوكومتيف موسكو في دوري الأبطال بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة الأخيرة من الدوري الألماني أمام ماينز برسم الجولة السادسة بالبوندسليغا وانتهت بتحقيق الفريق الملكي الألماني لأول انتصار له في مسابقة الدوري وعرفت تبديل اللاعب في الدقيقة السبعين.

وأوضحت الفحوصات الطبية، التي خضع لها النجم المغربي الشاب، معاناته من تمزق عضلي في فخذه الأيمن، ولم تكشف إدارة الفريق عن المدة المطلوبة لشفائه وعودته إلى الملاعب.

وسيفقد شالكة كذلك خدمات لاعبه أليساندرو شوبف، متوسط ميدان الفريق، الذي يعاني بدوره من الإصابة، لتزداد الضغوطات على ممثل الكرة الألمانية، لا سيما أنه يحتاج إلى العودة بنتيجة إيجابية عقب تعادله في الجولة الأولى ضمن مجريات المجموعة الرابعة بهدف لمثله، بملعبه فيلتينس ارينا أمام بورتو البرتغالي.

ويرجح أن تكون الإصابة التي ألمت بالمهاجم المغربي أمين حاريث السبب وراء استبعاده من قائمة الأسود النهائية التي ستواجه منتخب جزر القمر ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.

جدير بالذكر أن أمين حاريث تعرض لعقوبة تأديبية من قبل مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، الذي أبعده من قائمة الـ18 المشاركة في مباراة مالاوي وأرسله إلى متابعة اللقاء من المدرجات لعدم انضباطه في التدريبات بمعسكر الأسود.