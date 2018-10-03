بنعطية يغيب عن "الأسود" ويتألق مع اليوفي

أوعنا بلعيد

حقق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم فوزه الثاني على التوالي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية هذا الموسم، عندما فاز بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، على ضيفه يونغ بويز السويسري، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثامنة التي قادها الحكم سيرجي كاراسيف ودارت مجرياتها بملعب اليانز ستاديوم.

واعتمد ماسيمليانو أليغري، مدرب السيدة العجوز، على خدمات الدولي المغربي مهدي بنعطية كأساسي لأول مرة خلال الموسم الحالي من دوري الأبطال، وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي: تشيزني، بارزالي، بونوتشي، المهدي بنعطية، كوادرادو، بيرنارديسكي، بيانيتش، ماتويدي، أليكس ساندرو، ديبالا، ماندزوكيتش، فيما غاب عن اللقاء الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإيقاف عقب طرده في المباراة السابقة أمام نادي فالنسيا.

وتوَّج الدولي الأرجنيتني باولو ديبالا، مهاجم اليوفي، نفسه نجما للقاء بدون منازع بعد أن تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 5 و34 و69، فيما خاض المدافع المغربي دقائق اللقاء التسعين ووقف سدا منيعا أمام هجمات الفريق المنافس الذي تمكن من تسديد ست كرات لا غير، واحدة منها فقط بين الخشبات الثلاثة، في حين سدد السيدة العجوز 16 كرة، من بينها ست مؤطرة.

وتمكن مهدي بنعطية من إجهاض 5 هجمات قام بها الفريق الخصم، وتدخل على حامل الكرة في مناسبتين. وكاد الفريق الضيف أن يسجل في الدقيقة 61 بعد تسديدة اللاعب هوارو التي ارتطمت بأقدام مدافع يوفنتوس ومرت بجوار القائم الأيسر لتشيزني.

وشهدت الدقيقة 79 طرد محمد كامارا، لاعب يونغ بويز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، عقب تدخله باليد على وجه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال المدافع المغربي بنعطية لسكاي سبورت عقب نهاية اللقاء: "دائما تكون مباريات دوري الأبطال صعبة، والمنافس كان قويا وجاهزا بدنيا، لكن من الواضح أن كل شيء بات سهلا عقب تسجيل الفريق لهدفه المبكر، كما أننا لم نستقبل الأهداف، وهذا شيء مهم للفريق".

وأضاف بنعطية، الذي استبعده هيرفي رونار من قائمته النهائية التي ستخوض مباراتي جزر القمر ذهابا وإيابا برسم إقصائيات كأس إفريقيا 2019، متحدثا عن لقاء اليوفي: "تحقيق الفوز هو أولوية الفريق، وعندما لا تستقبل الأهداف تشعر بالأمان. قمت بواجبي وبقيت مركزا في مجريات اللقاء وحاولت إغلاق جميع المساحات مع زملائي الثلاثة في الخط الخلفي. من يستطيع إيقاف هذا اليوفنتوس؟ الفريق لديه الكثير من الصفات والجودة وبات أقوى، لكن لا يمكن القول إننا فزنا بجميع المباريات، لقد سجلنا العديد من الأهداف ويجب أن يكون الفريق دائما بهذه الجودة والقوة".

وعن زميله بونوتشي، قال إنه يعرف إمكانياته وصفاته ويعتبر من مفاتيح اللعب لليوفي ويصنع الفارق كما يفعل ميراليم بيانيتش أيضا.

وحصل مهدي بنعطية على تقييم 7.3 في مؤشر هوسكوريد، وتم اختياره من بين أفضل لاعبي المباراة، فيما حصل باولو ديبالا على العلامة الكاملة (10) بفضل أدائه والأهداف الثلاثة التي سجلها.

وحقق يوفنتوس عقب فوزه أمام يونغ بويز رقما تاريخيا بعد أن تمكن من الفوز في المباريات التسع الأولى له هذا الموسم في جميع البطولات، للمرة الأولى في تاريخه منذ بداية الدوري الإيطالي في موسم 1929-1930، بعد تحقيقه لسبعة انتصارات متتالية في الكالشيو وفوزين في مسابقة دوري الأبطال.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة السادسة بالمركز الأول في المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد يونغ بويز عند صفر نقطة بعد أن تكبد الهزيمة في مباراتين.