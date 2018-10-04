24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الرجاء يحقق إنجازا تاريخيا أمام "إيينمبا" النيجيري (5.00)

  2. باحثون يكتشفون أداة عظمية عمرها 90 ألف سنة بمغارة في الرباط (5.00)

  3. العدل والإحسان: دخول اجتماعي حارق .. والوضع لا يُبشر بالخير (5.00)

  4. أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب (5.00)

  5. رصيف الصحافة: شتائم مجهولة تتقاطر على وزراء ومسؤولين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رونار يزور بنعطية في معقل يوفنتوس الإيطالي

رونار يزور بنعطية في معقل يوفنتوس الإيطالي

رونار يزور بنعطية في معقل يوفنتوس الإيطالي
أوعنا بلعيد
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 02:40

حضر الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم، معقل نادي يوفنتوس الإيطالي، لزيارة قائد "الأسود"، مهدي بنعطية، بمدينة تورينو.

ونشر الناخب المغربي "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، أرفقها بصورة للملعب الذي احتضن مباراة الجولة الثانية ضمن المجموعة الثامنة برسم دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وضيفه يونغ بويز السويسري، أكد من خلالها زيارته المدافع المغربي.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أعلن رونار قائمته النهائية لخوض الجولتين الثالثة والرابعة برسم الإقصائيات الإفريقية 2019 ذهابا وإيابا أمام منتخب جزر القمر، وخلت من اسم قائد "الأسود" بنعطية للمرة الثانية، بعد غيابه عن مواجهة منتخب مالاوي السابقة.

وتشير العديد من التقارير إلى وجود خلاف بين بنعطية والإدارة التقنية المشرفة على قيادة "الأسود"، وهو ما يحاول رونار تفنيده بزيارته اللاعب ومتابعته من المدرجات أثناء خوضه مباراة ناديه برسم دوري الأبطال، والتي عرفت فوز السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، وخاض المدافع المغربي دقائقها التسعين.

وسبق للاعب بنعطية أن نشر "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب إبعاده عن خوض لقاء مالاوي، أشار فيها إلى أن علاقته برونار جيدة، وقال: "هيرفي رونار ليس مجرد مدرب لي، إنه صديق"، ووصف بعض الأخبار التي تحدثت عن خلافهما بالكذب، وأضاف معلقا: "لقد اعتدنا على ذلك، إنها ليست المرة الأولى. أود أن أقول إن رونار ليس مدربي فقط، إنه صديقي، لذا توقفوا عن إثارة الجدل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.