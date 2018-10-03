"غرق" ريال مدريد يهمين على الصحف الإسبانية

هسبريس - إفي

سلطت الصحف الإسبانية اليوم الضوء على عجز ريال مدريد عن هز الشباك في ثلاث مبارايات متتالية، أخرها أمس أمام سيسكا موسكو الروسي الذي فاز على الملكي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبصورة لمدرب ريال مدريد، جولين لوبيتيغي، وهو مستشيط غضبا، ذكرت (ماركا) على صفحتها الرئيسية بأن الملكي "لم يسجل هدفا واحدا طوال خمس ساعات و19 دقيقة"، في إشارة لعجز الميرينغي عن هز الشباك في آخر ثلاث مبارايات خاضها.

وخسر الريال أمام إشبيلية (0-3) في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم ثم تعادل سلبيا أمام أتلتيكو مدريد في الجولة التالية، قبل أن يسقط أمس الثلاثاء أمام سيسكا موسكو بهدف دون رد على ملعب لوجنيكي.

واعتبرت الصحيفة هذه الهزيمة الأخيرة "حادث غرق جديد للريال تحت إمرة لوبيتيغي"، مبرزة الخطأ الذي ارتكبه (لاعب الوسط الألماني توني) كروس في الدقيقة الثانية من المباراة" وتسبب في دخول هدف اللقاء الوحيد.

وأضافت أن "الافتقار المقلق للحسم في تسجيل الأهداف يلقي بظلاله على بطل أوروبا أمام سيسكا"، مشيرة إلى وجود "سيطرة عقيمة وهجوم هزيل" بين صفوف الفريق الملكي.

كما أبرزت الصحيفة تصريحات حارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس حين أشار عقب انتهاء المباراة إلى أن رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الملكي، خلف فراغا من الصعب تعويضه.

وقال نافاس "كريستيانو وضع سقفا عاليا جدا في ريال مدريد. لا يمكنك إخفاء هالة الشمس بإصبعك".

من جانبها، أبرزت صحيفة (آس) أن الريال "لم يسبق أن عجز عن التهديف في ثلاث مبارايات متتالية منذ 2007"، مبرزة في عنوانها الرئيسي أن سيسكا موسكو حصل على "هدية" في إشارة لخطأ كروس الذي منح الفريق الروسي التقدم في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

بدورها، أبرزت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن الريال "لم يسجل هدفا واحدا في ثلاث مباريات متتالية وبات يفتقد كريستيانو"، مشيرة إلى أن "فريق لوبيتيغي يسقط في موسكو بعد خطأ جسيم من كروس ويدخل في أزمة".

أما صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية أيضا، فخصصت جزءا صغيرا من صفحتها الرئيسية لهزيمة الريال وعنونته "تحت الصفر"، مبرزة أن الملكي "لم يزر الشباك في ثلاث مبارايات على التوالي".