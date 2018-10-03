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الرئيسية | رياضة | الهولندي كلويفرت يتضامن مع عبد الحق نوري‬

الهولندي كلويفرت يتضامن مع عبد الحق نوري‬

الهولندي كلويفرت يتضامن مع عبد الحق نوري‬
أوعنا بلعيد
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 17:05

في التفاتة إنسانية مفعمة بالتعاطف، عبر الدولي الهولندي جاستن كلويفرت، لاعب روما الإيطالي لكرة القدم، عن تضامنه مع اللاعب المغربي عبد الحق نوري، الذي كان قد أصيب بتلف دماغي حين كان يخوض رفقة فريقه "أجاكس أمستردام" مباراة ودية أمام فريق "فيردير بريمن" الألماني بدولة النمسا.

وأقدم جاستن كلويفرت، الزميل السابق لعبد الحق نوري بفريق أجاكس أمستردام، على رفع قميص يحمل اسم اللاعب المغربي ورقمه بعد احتفاله بهدفه الأول والرابع لناديه روما أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية، في اللقاء الذي انتهى بفوز "الذئاب الإيطالية" بخمسة أهداف نظيفة، برسم الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتضامن فيها كلويفرت مع عبد الحق نوري، إذ قرر ارتداء رقم قميصه "34" رفقة ناديه الجديد روما، وخوض مباريات الموسم بهذا الرقم، وعند سؤاله عن الموضوع، رد اللاعب قائلا: "هذا رقم عبد الحق نوري..صلواتي ورقم قميصي من أجلك، صديقي وأخي الذي علمني الكثير".

للإشارة فقد أكد عبد الرحيم نوري، شقيق عبد الحق نوري، في وقت سابق، حدوث بعض التحسن في الحالة الصحية لشقيقه، مبرزا أن حالته العصبية أفضل مقارنة مع السابق، فيما وضعه الجسدي مازال صعبا؛ إذ لا يحرك جسده باستثناء رأسه، لكن في بعض الأحيان يغادر سريره للجلوس على كرسيه المتحرك.

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