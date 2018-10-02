مزراوي وزياش يبدعان أمام البايرن بدوري الأبطال

أوعنا بلعيد

سجل النجم المغربي نصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، باكورة أهدافه بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية، أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة بدوري الأبطال الأوروبية.

وانتهى اللقاء، الذي احتضنه ملعب اليانز ارينا، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، سجل لأصحاب الأرض اللاعب ماتس هومليز في الدقيقة الرابعة، وعدل النتيجة للزوار الدولي المغربي نصير مزراوي في الدقيقة الـ22.

وأشرك إيريك تين هاج، مدرب أجاكس، كل من حكيم زياش ونصير مزراوي بشكل أساسي منذ بداية اللقاء بحكم أدائهما خلال مباريات الفريق منذ بداية الموسم، فيما بقي زكرياء لبيض بدكة البدلاء.

وقد تألق النجمان المغربيان بشكل لافت أثناء مجريات اللقاء، وشكل زياش تهديدا خطيرا على شباك مانويل نوير، حارس البايرن الذي تدخل لإبعاد العديد من الكرات الخطيرة من ولوج شباكه أمام صانع ألعاب العملاق الهولندي.

وأخفى مزراوي خطورة النجم الفرنسي فرانك ريبيري طيلة دقائق اللقاء، وتصدى لست هجمات من الجهة اليمنى واستخلص الكرة في مناسبتين وقدّم أداء متوازنا بين الواجبات الدفاعية والهجومية وتمكن من تسجيل أول هدف له بقميص ناديه بعد 23 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وكاد زياش أن يسجل بالدقيقة الـ19 إثر تسديدة محكمة؛ لكن نوير أنقذ مرماه من هدف محقق وعاد حارس البفاري ليمنع شباكه من تلقي هدف محقق من رجل المايسترو المغربي في الدقيقة الـ44، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعاد زياش لتهديد دفاع البايرن، وكان قريبا من التهديف بالدقيقة الـ48؛ لكن حارس البايرن انقض مرة أخرى على الكرة وأمسكها، وكانت آخر فرص النجم المغربي من تسديدة ذكية تصدى لها نوير بالقدم بطريقة غريبة ليحول دون تلقي فريقه للهزيمة.

واختير مزراوي كأفضل لاعب في المباراة بفضل الأداء الكبير الذي قدمه خلال الدقائق التسعين، ونال تقييم 8.0 بمؤشر هوسكوريد وتم تتويجه كرجل اللقاء الأول فيما حصل حكيم زياش على 7.1.

ويوجد فريق أجاكس أمستردام الهولندي في صدارة المجموعة، برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن البايرن.