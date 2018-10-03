الرجاء يقطع نصف الطريق نحو نهائي "كأس الكاف"

هسبريس - و.م.ع

عاد فريق الرجاء البيضاوي بفوز ثمين من ميدان انييمبا النيجيري بهدف للاشيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب انييمبا سبورت، برسم منافسات ذهاب دور نصف نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان بإمكان الفريق الأخضر الخروج متقدما من الجولة الأولى، بعد أن أتيحت أبرز فرصة في الدقيقة 45 للعميد بدر بانون الذي لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب، وباءت محاولة الحافيظي إسكانها الشباك بالفشل أيضا.

وفي الجولة الثانية، وبعد مرور ثلاث دقائق، نجح المتألق عبد الإله الحافيظي في وضع النسور الخضر في المقدمة، بعد تمريرة مركزة من زكرياء حدراف من الجهة اليسرى.

وحاولت عناصر انييمبا الضغط على دفاع الرجاء لتسجيل هدف التعادل، وكاد أن يتأتى لهم ذلك، لولا أن اللاعب أوكستين ديمجبا ضيع ضربة جزاء أعلن عنها الحكم التونسي يوسف السريري في الدقيقة 63.

ونجحت عناصر الرجاء البيضاوي في التعامل مع باقي دقائق المباراة بشكل جيد، وكانوا قريبين في أكثر من مناسبة من إضافة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأخضر بهدف للاشيء، ويقوي أكثر من حظوظه لبلوغ المباراة النهائية.

وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 24 أكتوبر بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي مباراة نصف النهاية الثانية يستقبل مساء هذا اليوم المصري البورسعيدي منافسه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو.