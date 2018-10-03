الرجاء يحقق إنجازا تاريخيا أمام "إيينمبا" النيجيري

أوعنا بلعيد

بات فريق الرجاء الرياضي أول ناد مغربي يهزم إيينمبا النيجيري على ملعبه ووسط جماهيره بفضل الهدف الذي سجله عبد الإله الحافيظي في الدقيقة الـ48 من زمن المباراة، وألحقه بقائمة كارا برازافيل عقب هزيمته في ميدانه سابقا أمام النسور الخضر بهدفين لهدف.

وأصبح في رصيد الرجاء خمسة انتصارات خارج المغرب بمسابقة هذا الموسم بكأس "الكاف"؛ وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأندية المغربية، وبات النسور الخضر ثاني فريق يحقق هذا العدد من الانتصارات خارج الميدان في موسم واحد في جميع المسابقات الإفريقية للأندية بعد النجم الساحلي، الذي حقق نفس عدد الانتصارات سنة 2006.

من جهته أكد يوسف السفري، المدرب المساعد للإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن الرجاء الرياضي استحق الفوز أمام إنييمبا النيجيري برسم ذهاب الدور النصف نهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال اللقاء الذي جرت أطواره بملعب اينيمبا سبورت ستاديوم وانتهى بهدف نظيف.

وأشاد السفري، في تصريح إذاعي عقب نهاية اللقاء، بالأداء الكبير الذي قدمته المجموعة الرجاوية وقتاليتهم فوق أرضية الميدان، قائلا: "كل الشكر للاعبين على قتاليتهم في لقاء اليوم، شيء رائع أن نعود بالانتصار من قلب نيجيريا، على الرغم من أن الفريق كان قادرا على العودة بنتيجة أكبر، أتيحت لنا الكثير من الفرص خلال مجريات اللقاء".

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: "حاولنا قراءة تكتيك المنافس بشكل جيد قبل بداية اللقاء، وبتنا على دراية أن الفريق النيجيري يشن هجماته على المنافسين عبر الأطراف، لذلك كانت تعليماتنا للمجموعة بغلق جميع المنافذ؛ وهو ما أجبر لاعبي إنييمبا للاعتماد على الكرات الطويلة، وكنا نحسم أغلبها لصالحنا، فيما كانت هجماتنا عبر المرتدات ومن إحداها جاء الهدف".

وشدد السفري على أن الرجاء مطالب بالاستعداد الجيد وبشكل جدي لخوض مباراة الإياب بالدار البيضاء، وأن تلعب المجموعة الخضراء بنفس العزيمة التي خاضت بها لقاء الذهاب لتحقيق التأهل للنها