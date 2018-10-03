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كُتّاب وآراء
رونالدو ينفي اغتصاب أمريكية في لاس فيغاس
نفى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الاتهامات التي وجهتها إليه الأمريكية كاترين مايورغا، باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس، عام 2009.
وكذّب الدولي البرتغالي، عبر تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تلك الاتهامات قائلا: "أنفي بشكل قاطع الاتهامات التي استهدفت شخصي، وأعتبر الاغتصاب جريمة مروعة، خلافا لكل ما أنا عليه وعلى ما أعتقده.. وإنني أرفض تطعيم المشهد الإعلامي بأشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابي.. أنتظر بهدوء ووعي نتيجة التحقيق، لأنه لا شيء يقلقني كون ضميري مرتاح".
تجدر الإشارة إلى أن شرطة لاس فيغاس الأمريكية أعادت فتح تحقيق حول اتهامات بالاغتصاب وجهتها الأمريكية مايورغا إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل خلال المركاتو الصيفي صوب يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد الإسباني.