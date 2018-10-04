"إيينمبا" النيجيري يقطع الماء عن لاعبي الرجاء

أوعنا بلعيد

واصل مسؤولو الفريق النيجيري إيينمبا استفزازهم لبعثة فريق الرجاء الرياضي بعد نهاية اللقاء الذي جمع بينهما بتحقيق الانتصار لصالح ممثل الكرة المغربية ضمن ذهاب النصف نهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأقدم المسؤولون على ملعب اينيمبا سبورت ستاديوم، الذي احتضن أطوار المباراة، على قطع الماء عن لاعبي النسور الخضر لحرمانهم من الاستحمام، لتضطر المجموعة الرجاوية لاستخدام قنينات المياه الخاصة بالشرب.

ولم تسلم بعثة الرجاء من استفزازات وضغوطات الفريق المضيف منذ أن وطأت أرجل ممثل الكرة المغربية الأراضي النيجيرية، إذ قاموا بعد نهاية المباراة بقطع الماء على مستودع الملابس الخاص بالنسور الخضر، على الرغم من علمهم بتوجه البعثة مباشرة إلى المطار للعودة إلى المغرب.

وأرسل عبد السلام حنات، رئيس البعثة الرجاوية، رسالة احتجاج إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كما طالب مراقب المباراة بتدوين ما حصل في تقريره الخاص باللقاء لفرض العقوبة المستحقة على الفريق النيجيري، الذي لم يحترم الأعراف التنظيمية، وحاول بممارسته السلبية التأثير على بعثة الفريق وتشتيت تركيزهم قبل خوض اللقاء وبعده.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز الرجاء بهدف نظيف سجله عبد الإله الحافيظي، وبات النسور الخضر الأقرب إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهاية كأس "الكاف"، على اعتبار أن مباراة الإياب ستجرى بالملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وسيستفيد النسور من عاملي الأرض والجمهور.