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الرئيسية | رياضة | الوداد يهزم ضيفه اتحاد طنجة في كأس العرش

الوداد يهزم ضيفه اتحاد طنجة في كأس العرش

الوداد يهزم ضيفه اتحاد طنجة في كأس العرش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج* (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 22:48

حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تجاوزه ضيفه اتحاد طنجة في مباراة دور الثمانية، اليوم الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، بهدفين نظيفين.

واتسمت الدقائق الأولى من المواجهة بحذر كبير من لاعبي الفريقين، غابت في ظله الفرص السانحة للتهديف رغم محاولة اتحاد طنجة في الدقيقة 13 بواسطة اللاعب محمد حمامي، ورد بديع أووك من جانب الوداد دقيقة واحدة بعد من ذلك.

وقاد وليام جيبور مناورة هجومية جانبية في الدقيقة 19، حولها الحارس "الطنجاوي"، عصام الحلافي، إلى ركنية، قبل أن يتوالى الضغط الهجومي للعناصر الودادية بمناورات مسترسلة غابت عنها النجاعة، فيما هدد لاعبو اتحاد طنجة مرمى الحارس الودادي، رضا التكناوتي، بأكثر من كرة مرتدة.

وفي الوقت الذي استعصى فيه على لاعبي الخط الأمامي للوداد ترجمة مناوراتهم الهجومية إلى أولى أهداف المباراة، نجح المدافع الأيسر بدر كادرين في هز شباك "فرسان البوغاز" بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات في الدقيقة 30، منح بها التقدم لرفاقه، قبل أن يعزز وليام جيبور النتيجة بهدف ثان من تسديدة مماثلة أربع دقائق بعد ذلك.

"فارس البوغاز" كان قريبا من إحراز هدفه الأول في المباراة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، غير أن العارضة ردت تسديدة عصام الراقي من كرة ثابتة، لتنهي صافرة رضوان جيد مجريات الجولة الأولى بهدفين نظيفين للوداد.

وخلال أطوار الشوط الثاني، غاب رد فعل أبناء المدرب أحمد العجلاني؛ إذ بقي المردود الهجومي لرفاق عبد الكبير الوادي محتشما كما كان في الجولة الأولى، بعد مواصلة لاعبي الوداد بسط سيطرتهم على مجريات النصف الثاني من النزال.

وفي مقابل الأداء الهجومي المحتشم للعناصر "الطنجاوية"، واصل لاعبو الفريق البيضاوي ضغطهم على مرمى الحلافي، وبحثوا عن أهداف أخرى في المباراة، حيث كان صلاح الدين السعيدي قريبا من هز شباك الخصم في الدقيقة 66 بضربة رأسية بعد أن ارتقى أكثر من الجميع.

واضطر الحكم رضوان جيد إلى مغادرة رقعة التباري قبل 15 دقيقة من النهاية بسبب تعرضه لإصابة عضلية على مستوى رجله اليسرى، ليتولى مكانه الحكم الرابع، مصطفى كشاف، مهمة القيادة التحكيمية في الدقائق المتبقية من المواجهة.

وبهذه الثنائية، حسم الوداد الرياضي تأهله إلى دور ربع نهائي المسابقة، ليضرب بذلك موعدا مع أولمبيك أسفي على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ودادي وراسي عالي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:05
الوداد الرياضي لعب مباراة في المستوى واستهل الفوز ويبدو انه قد عاد الى يقظته بعد اقصاءه من دوري عصبة الابطال واجمل شيء هو الروح القتالية لجميع اللاعبين وخاصة ابناء الفريق بدر كادرين و داري وهاردلك اتحاد طنجة
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2 - باينا عليك درتي لاباس pasoy الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:06
دبا لملاعبيا شي صحبتو تترضعو ليه على شي حافة نتاع شي پيسين ، و سايرين دوخو فينا ، شي لعب و سالا شي ساير يدوي على اللعب تسالا ،، قاليك دار للكرة هكا ، لا دار ليها هوك
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3 - كريم الودادي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:20
مبروك الفوز للوداد .الحارس التاكناوتي كان في المستوى الكبير زيادة عل الاعب كادارين وداري .رؤية شبان الفريق بهدا المستوى شىء مفرح مزيدا من العطاء والقادم أفضل.
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4 - Emma♡Neymar الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:24
مبروك لويداد مي اتحاد طنجة المدريب ليكان معاها حسن مكانش كيخسر
معرت علاش مخلاوهش جابلهم البطوله وتامرو عليه
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5 - يقظان الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:41
سيضل الوداد أكثر الاندية المغربية شعبية و تتويجا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ديما وداد مفخرة البلاد و العباد..
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6 - casawi الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:44
هنيئا لوداد الأمة على التأهل بفضل المجهود الجماعي و بالتوفيق مع المدرب الجديد
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