الوداد يهزم ضيفه اتحاد طنجة في كأس العرش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج* (صور: منير امحيمدات)

حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تجاوزه ضيفه اتحاد طنجة في مباراة دور الثمانية، اليوم الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، بهدفين نظيفين.

واتسمت الدقائق الأولى من المواجهة بحذر كبير من لاعبي الفريقين، غابت في ظله الفرص السانحة للتهديف رغم محاولة اتحاد طنجة في الدقيقة 13 بواسطة اللاعب محمد حمامي، ورد بديع أووك من جانب الوداد دقيقة واحدة بعد من ذلك.

وقاد وليام جيبور مناورة هجومية جانبية في الدقيقة 19، حولها الحارس "الطنجاوي"، عصام الحلافي، إلى ركنية، قبل أن يتوالى الضغط الهجومي للعناصر الودادية بمناورات مسترسلة غابت عنها النجاعة، فيما هدد لاعبو اتحاد طنجة مرمى الحارس الودادي، رضا التكناوتي، بأكثر من كرة مرتدة.

وفي الوقت الذي استعصى فيه على لاعبي الخط الأمامي للوداد ترجمة مناوراتهم الهجومية إلى أولى أهداف المباراة، نجح المدافع الأيسر بدر كادرين في هز شباك "فرسان البوغاز" بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات في الدقيقة 30، منح بها التقدم لرفاقه، قبل أن يعزز وليام جيبور النتيجة بهدف ثان من تسديدة مماثلة أربع دقائق بعد ذلك.

"فارس البوغاز" كان قريبا من إحراز هدفه الأول في المباراة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، غير أن العارضة ردت تسديدة عصام الراقي من كرة ثابتة، لتنهي صافرة رضوان جيد مجريات الجولة الأولى بهدفين نظيفين للوداد.

وخلال أطوار الشوط الثاني، غاب رد فعل أبناء المدرب أحمد العجلاني؛ إذ بقي المردود الهجومي لرفاق عبد الكبير الوادي محتشما كما كان في الجولة الأولى، بعد مواصلة لاعبي الوداد بسط سيطرتهم على مجريات النصف الثاني من النزال.

وفي مقابل الأداء الهجومي المحتشم للعناصر "الطنجاوية"، واصل لاعبو الفريق البيضاوي ضغطهم على مرمى الحلافي، وبحثوا عن أهداف أخرى في المباراة، حيث كان صلاح الدين السعيدي قريبا من هز شباك الخصم في الدقيقة 66 بضربة رأسية بعد أن ارتقى أكثر من الجميع.

واضطر الحكم رضوان جيد إلى مغادرة رقعة التباري قبل 15 دقيقة من النهاية بسبب تعرضه لإصابة عضلية على مستوى رجله اليسرى، ليتولى مكانه الحكم الرابع، مصطفى كشاف، مهمة القيادة التحكيمية في الدقائق المتبقية من المواجهة.

وبهذه الثنائية، حسم الوداد الرياضي تأهله إلى دور ربع نهائي المسابقة، ليضرب بذلك موعدا مع أولمبيك أسفي على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل.

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