تاباريز يخلد اسمه في موسوعة غينيس العالمية

هسبريس - د .ب .أ

سجل مدرب منتخب أوروغواي لكرة القدم، أوسكار تاباريز، اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكثر المدربين خوضا للمباريات مع منتخب واحد وأكثرهم مشاركة في كأس العالم (أربع مرات).

وقال تاباريز في صحيفة "أوبسيربادور" التي تصدر في أوروغواي: "لم أتخيل أبدا الحصول على لقب في موسوعة غينيس العالمية، الأمر يتعلق بالاستمرارية في عالم الرياضة ويجعلني أفكر في كل الناس التي دعمتني منذ البداية، هذا يعني أكثر من مجرد مسيرة رياضية طويلة، إنه فخر".

وقاد المدرب المخضرم أوروغواي في 185 مباراة رسمية، وذلك خلال ولايتين منفصلتين، كانت أولهما في الفترة ما بين عامي 1988 و1990 والأخرى بدأت في العام 2006 وممتدة حتى الآن.

وكانت آخر مبارياته الرسمية مع أوروغواي في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا أمام المنتخب الفرنسي.

ويلي تاباريز في قائمة المدربين الأكثر خوضا للمباريات مع منتخب واحد الألمانيان سيب هيربرغر ويواخيم لوف بواقع 167 مباراة لكل منهما.

وعلى جانب أخر، قاد تاباريز أوروغواي في بطولات كأس العالم أعوام 1990 بإيطاليا و2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل و2018 بروسيا ليعادل الرقم القياسي للمدربين الألماني هيلموت شون والإنجليزي والتر وينتربوتوم.