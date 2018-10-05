الجيش الملكي ينفي مفاوضة "زيمان" لخلافة فاخر

أوعنا بلعيد

نفى فريق الجيش الملكي لكرة القدم مفاوضته للتشيكي زيدينيك زيمان للإشراف على قيادة الفريق في القادم من المواعيد خلفا للإطار المغربي محمد فاخر الملقب بـ"الجنرال".

وأكد الفريق العسكري، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، أنه لم يربط أي اتصال بالمدرب المذكور للإشراف على قيادة النادي خلفا لفاخر، مفندا بذلك ما نشره الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو على حسابه الرسمي.

وجاء في بلاغ الفريق العسكري أنه "على خلفية ما تم نشره على أحد المواقع اﻹيطالية وتناقلته مجموعة من الصفحات الفايسبوكية حول مفاوضة نادي الجيش الملكي للمدرب التشيكي زدينيك زيمان، الذي سبق أن درب عددا من اﻷندية اﻹيطالية، فإن إدارة النادي تود أن تخبر كل متتبعي الفريق العسكري والرأي العام أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن النادي لم يربط أي اتصال بالمدرب المذكور".

كما تساءلت الإدارة ذاتها عن "المصادر التي تروج لمثل هاته الإشاعات الهادفة بالأساس إلى التشويش على الفريق"، داعية الجماهير والرأي العام إلى "تتبع أخبار النادي عبر قنواته الرسمية من أجل التصدي لمثل هاته الممارسات اللامسؤولة"، وفق البلاغ.