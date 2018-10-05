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الرئيسية | رياضة | رونالدو يغيب عن البرتغال أمام بولندا واسكتلندا

رونالدو يغيب عن البرتغال أمام بولندا واسكتلندا

رونالدو يغيب عن البرتغال أمام بولندا واسكتلندا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 02:20

خرج كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من قائمة المنتخب البرتغالي قبل مواجهة بولندا واسكتلندا الأسبوع المقبل.

وجاء استبعاد رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخي وسط الأزمة التي يعيشها اللاعب بعد ادعاءات حول تورطه في قضية اغتصاب في أمريكا.

وتلتقي البرتغال مع بولندا في 11 أكتوبر الجاري في دوري الأمم الأوروبي وبعدها بثلاثة أيام تواجه اسكتلندا وديا.

ولم يشارك رونالدو مع بلاده في دوري الأمم الأوروبي الشهر الماضي حيث سعى للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل إليه مؤخرا قادما من ريال مدريد الإسباني.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - odassalh الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 02:49
رولادو سوف يقضي اخير ايمو في سجون أمريكا
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