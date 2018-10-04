جماهير ليفربول ينادون ببيع المصري محمد صلاح

أوعنا بلعيد

يعيش الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ وهداف الدوري وثالث أفضل لاعب في أوروبا والعالم، أياما صعبة بسبب تدني مستواه بالموسم الجديد.

وطلبت جماهير ليفربول بتسريح اللاعب عقب أدائه السيء خلال الموسم الحالي، حيث قل عطاؤه ولم يعد تأثيره في الخط الهجومي مثل الموسم الماضي، إذ سجل ثلاثة أهداف خلال تسع مباريات، كما قل حماسه فوق أرضية الميدان مقارنة بالموسم الماضي.

وشارك النجم المصري في لقاء ناديه أمام نابولي يوم أمس الأربعاء، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبية، وانتهى اللقاء بهزيمة الألماني يورغان كلوب ولاعبيه أمام فريق الجنوب الإيطالي بهدف نظيف.

ووفق موقع "ديلي ستار"، فإن جانبا من جماهير ليفربول يشعر بالغضب بسبب عدم إظهار صلاح الحماس أو الرغبة ذاتها هذا الموسم؛روهو ما دفع بعضهم إلى اتهامه بالأنانية جراء صراع شخصي مع نجوم الفريق الآخرين، وعلى رأسهم الدولي السنغالي ساديو ماني.

وغرّد مشجع لليفربول في حسابه بتويتر: "بيعوا محمد صلاح"، وأضاف آخر: "بيعوا هذه النسخة من صلاح، أرجوكم"، أما مشجع ثالث فقال: "ليفربول يجب أن يبيع صلاح"، وأضاف آخر: "المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف فقط، بل في موقفه وأدائه"، فيما أكد مشجع آخر أنه لن يتردد في بيع اللاعب: "بصفتي من مشجعي ليفربول كنت سأبيع صلاح بدون تردد، ولو للحظة واحدة".

وطالب مشجع آخر ببيع اللاعب والاستفادة من قيمته المادية للتعاقد مع بديله: "نحن بحاجة إلى بيع محمد صلاح، نحصل منه على 50 أو 60 مليونا، ونحصل على لاعب آخر جيد".

من جانبه، دافع يورغان كلوب عن لاعبه المصري قائلا: "إن كنت تلعب كرة المضرب وضربات راحة اليد "الفورهاند" جيدة للغاية، وفي اليوم التالي فإنها لا تكون جيدة مثل الأمس فسوف تتساءل ماذا يحدث؟ ولكن هذه الرياضة".

وأضاف: "ما يمر به اللاعب له علاقة بالثقة، مستواه جيد للغاية وفي آخر مباراة بالدوري ظهر بشكل جيد.. لقد كان يتمركز بشكل جيد؛ ولكن في آخر كرتين لم يتعامل معهما بشكل جيد، وهذه الأمور تحدث.. لقد خسر الكرات الموسم الماضي بمثل هذه الموقف، وعليك أن تبقى هادئا للتعامل مع الوضع بشكل جيد".

وأنهى كلوب حديثه: "حتى هاري كين، تحدثوا عنه؛ ولكنه سجل هدفين الأسبوع الماضي، وإلى حد الآن لم يظهر بنصف ما قدمه الموسم الماضي، هذا ما يقوله الناس".