جامعة الكرة تعاقب "الماط" بسبب "شهيدة الحريك"

أيوب صدور من تطوان

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا بحرمان فريق المغرب التطواني من جمهوره في مباراة واحدة، على خلفية الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت بين نادي المغرب أتليتك تطوان ونظيره الكوكب المراكشي يوم الجمعة 28 شتنبر المنصرم برسم الدورة الرابعة من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول.

وأفاد بلاغ للجنة التأديبية، نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأنها أصدرت حكمها بعد اطلاعها على التقارير الواردة عليها بخصوص هذه المباراة، والتي سجلت تجاوزات عن فئة من جمهور المغرب التطواني والمتمثلة في رمي الفريق الزائر بالقنينات والحجارة ترتب عنها إصابة أحد اللاعبين وتوقيف مؤقت للمباراة، ورفع وترديد شعارات لا صلة لها بالرياضة، وفق صياغة البلاغ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرضت، بالإضافة إلى حرمان الفريق التطواني من دعم جمهوره لمباراة واحدة، غرامة مالية على فريق الحمامة البيضاء قدرها 50 ألف درهم.