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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تعاقب "الماط" بسبب "شهيدة الحريك"

جامعة الكرة تعاقب "الماط" بسبب "شهيدة الحريك"

جامعة الكرة تعاقب "الماط" بسبب "شهيدة الحريك"
أيوب صدور من تطوان
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 17:05

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا بحرمان فريق المغرب التطواني من جمهوره في مباراة واحدة، على خلفية الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت بين نادي المغرب أتليتك تطوان ونظيره الكوكب المراكشي يوم الجمعة 28 شتنبر المنصرم برسم الدورة الرابعة من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول.

وأفاد بلاغ للجنة التأديبية، نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأنها أصدرت حكمها بعد اطلاعها على التقارير الواردة عليها بخصوص هذه المباراة، والتي سجلت تجاوزات عن فئة من جمهور المغرب التطواني والمتمثلة في رمي الفريق الزائر بالقنينات والحجارة ترتب عنها إصابة أحد اللاعبين وتوقيف مؤقت للمباراة، ورفع وترديد شعارات لا صلة لها بالرياضة، وفق صياغة البلاغ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرضت، بالإضافة إلى حرمان الفريق التطواني من دعم جمهوره لمباراة واحدة، غرامة مالية على فريق الحمامة البيضاء قدرها 50 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - امازيغ سوسي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 17:33
ومن سيعاقب الجامعة على 88 مليار التي انفقتها في ظرف سنة ؟؟؟؟
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7
2 - منير الخميس 04 أكتوبر 2018 - 17:37
أجمل العقوبات هي التي تصدر عن الجامعة الملكية لكرة القدم...عقوبات جد رحيمة ..
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-4
3 - سفيان الخميس 04 أكتوبر 2018 - 17:37
ان تكرر ماحدث يجب احالة الفريق على القسم الثاني ..
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0
4 - mostafa d'oujda الخميس 04 أكتوبر 2018 - 17:56
Ces genres d'incidents qu'on continue à voir dans nos stades sont malheureusement toujours là...et je crois que la meilleure façon pour contrer les mauvais gestes de quelques supporters incriminès c'est la caméra ou les caméras de surveillances...et avec des agents de sécurités compétents munis d'une bonne logistique de contacts directs avec les forces de l'ordreles ...Je suis certain que nos stades vont etre revisités par bcp de sportifs qui ont quitté les stades depuis longtemps........n
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