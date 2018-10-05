مدرب فرنسا يتجاهل الغندوزي ويستدعي ندومبيلي

أوعنا بلعيد

أعلن ديدي ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين والتي ستخوض المباراتين الدوليتين المقبلتين ضد أيسلندا (مباراة ودية) وألمانيا (دوري الأمم الأوروبية) يومي 11 و16 أكتوبر الحالي.

وخلت قائمة الديوك الفرنسية، التي ضمت 23 لاعبا، من اسم ماتيو الغندوزي، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي كان مرشحا للحضور بمعسكر المنتخب لتعويض المصاب كورنتين توليسو، متوسط ميدان بايرن ميونيخ الذي يعاني من إصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لستة أشهر.

وفضّل الإطار الفرنسي ديشامب المناداة على تونغي ندومبيلي، اللاعب الشاب لأولمبيك ليون، ليكون بديل تولسيو في خط المنتصف وليجاور كل من بول بوغبا وبليز ماتويدي وستيفن نزونزي ونغولو كانتي؛ فيما واصل مدرب الديكة تجاهل أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

ورشحت العديد من التقارير الصحافية استدعاء ديشامب لمتوسط ميدان أرسنال الإنجليزي ماتيو الغندوزي، لا سيما أنه كان يفاضل بين ثلاثة لاعبين لتعويض غياب نجم البايرن توليسو، ورشح لاعبي ليون الفرنسي لوكا توزار وتانغوي ندومبيلي رفقة نجم المدفعجية.

وكان الغندوزي يمني النفس بأن يتم توجيه الدعوة إليه للعب رفقة المنتخب الفرنسي، ويرى ذلك حلما ينتظر تحقيقه بفارغ الصبر؛ فيما يرغب هيرفي رونار، مدرب الأسود، في إقناعه بحمل قميص المنتخب الوطني المغربي.