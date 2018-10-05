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كُتّاب وآراء
مدرب فرنسا يتجاهل الغندوزي ويستدعي ندومبيلي
أعلن ديدي ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين والتي ستخوض المباراتين الدوليتين المقبلتين ضد أيسلندا (مباراة ودية) وألمانيا (دوري الأمم الأوروبية) يومي 11 و16 أكتوبر الحالي.
وخلت قائمة الديوك الفرنسية، التي ضمت 23 لاعبا، من اسم ماتيو الغندوزي، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي كان مرشحا للحضور بمعسكر المنتخب لتعويض المصاب كورنتين توليسو، متوسط ميدان بايرن ميونيخ الذي يعاني من إصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لستة أشهر.
وفضّل الإطار الفرنسي ديشامب المناداة على تونغي ندومبيلي، اللاعب الشاب لأولمبيك ليون، ليكون بديل تولسيو في خط المنتصف وليجاور كل من بول بوغبا وبليز ماتويدي وستيفن نزونزي ونغولو كانتي؛ فيما واصل مدرب الديكة تجاهل أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان.
ورشحت العديد من التقارير الصحافية استدعاء ديشامب لمتوسط ميدان أرسنال الإنجليزي ماتيو الغندوزي، لا سيما أنه كان يفاضل بين ثلاثة لاعبين لتعويض غياب نجم البايرن توليسو، ورشح لاعبي ليون الفرنسي لوكا توزار وتانغوي ندومبيلي رفقة نجم المدفعجية.
وكان الغندوزي يمني النفس بأن يتم توجيه الدعوة إليه للعب رفقة المنتخب الفرنسي، ويرى ذلك حلما ينتظر تحقيقه بفارغ الصبر؛ فيما يرغب هيرفي رونار، مدرب الأسود، في إقناعه بحمل قميص المنتخب الوطني المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
الوطن اكبر من كل المزايدات , و لنا ما يكفي من الشباب المتالق في كل المجالات فقط يجب تغيير السياسات العقيقمة والاهتمام بالكفاءات الرياضية والعلمية وغيرها
هكدا سنجد الغندوزي و امتاله يطرقون باب الوطن الام بدون سابق دعوة .
بالنسبة لهدا اللاعب فهو في المستوى واضن انه سوف يقع له نفس الحدادي .الدي تكبر عن المنتخب .واصبح متل الغراب لا هنا لا هناك ..واقول له بصق ف المنتخب الفرنسي لن يناد عليك لان له ظجموعة صغيرة ومتكاملة وشكرا
الماء والشطابة حتى لقاع البحر.
الوطن لا يباع ولا يشترى بل هي رغبة وطنية لحمل القميص الوطني المغرب فوق كل شىء.
هناك من يخدم الوطن ويحبه ويتمنى ان يرى وطنه في مصف البلدان سواء اخلاقيا اوً اقتصاديا اوً معيشيا وهناك الكتير من المغاربة لا يحبون وطنهم بل يدمرونه من الداخل حيت ينهبون المال العام ويغشون في مشارع البلاد كطرقات اوً المدارس اوً المستشفيات ويعتبرون أنفسهم احسن من الباقي
اذن الكندوزي حر في اختياراته وله الحق في ذللك