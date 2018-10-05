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الرئيسية | رياضة | مدرب فرنسا يتجاهل الغندوزي ويستدعي ندومبيلي

مدرب فرنسا يتجاهل الغندوزي ويستدعي ندومبيلي

مدرب فرنسا يتجاهل الغندوزي ويستدعي ندومبيلي
أوعنا بلعيد
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 08:35

أعلن ديدي ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين والتي ستخوض المباراتين الدوليتين المقبلتين ضد أيسلندا (مباراة ودية) وألمانيا (دوري الأمم الأوروبية) يومي 11 و16 أكتوبر الحالي.

وخلت قائمة الديوك الفرنسية، التي ضمت 23 لاعبا، من اسم ماتيو الغندوزي، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي كان مرشحا للحضور بمعسكر المنتخب لتعويض المصاب كورنتين توليسو، متوسط ميدان بايرن ميونيخ الذي يعاني من إصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لستة أشهر.

وفضّل الإطار الفرنسي ديشامب المناداة على تونغي ندومبيلي، اللاعب الشاب لأولمبيك ليون، ليكون بديل تولسيو في خط المنتصف وليجاور كل من بول بوغبا وبليز ماتويدي وستيفن نزونزي ونغولو كانتي؛ فيما واصل مدرب الديكة تجاهل أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

ورشحت العديد من التقارير الصحافية استدعاء ديشامب لمتوسط ميدان أرسنال الإنجليزي ماتيو الغندوزي، لا سيما أنه كان يفاضل بين ثلاثة لاعبين لتعويض غياب نجم البايرن توليسو، ورشح لاعبي ليون الفرنسي لوكا توزار وتانغوي ندومبيلي رفقة نجم المدفعجية.

وكان الغندوزي يمني النفس بأن يتم توجيه الدعوة إليه للعب رفقة المنتخب الفرنسي، ويرى ذلك حلما ينتظر تحقيقه بفارغ الصبر؛ فيما يرغب هيرفي رونار، مدرب الأسود، في إقناعه بحمل قميص المنتخب الوطني المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - غيور الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 08:46
لا حاجة للمنتخب بلاعبين امثال الغندوري و الحدادي و غيرهم من يضعون المنتخب في المرتبة الثانية و يتحججون و يفكرون و هذا الاعب مقتنع وباختياره لمنتخب فرنسا ووالده ايظا مقتنع و رفض مناقشة الامر اذن لماذا تضيعون وقتكم معه
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42
2 - hamza الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 08:58
سيناريو منير الحدادي سوف يتكرر مع الكندوزي .
الوطن اكبر من كل المزايدات , و لنا ما يكفي من الشباب المتالق في كل المجالات فقط يجب تغيير السياسات العقيقمة والاهتمام بالكفاءات الرياضية والعلمية وغيرها
هكدا سنجد الغندوزي و امتاله يطرقون باب الوطن الام بدون سابق دعوة .
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37
3 - MOMO الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:07
لماذا كل العتاب والنقد على اي لاعب اختار ان يلعب لبلد ازداد به وترعرع وتكون ودرس وتداوى واسكنه وعاءلته كدلك ويعيش واسرته هناك وتنهالون عليه بالسب والشتاء م وكانه نهب البلد وافسده ..........ادا اردتم ن تلوموا فاللوم يجب ان يكون على جميع امسؤولين وجميع القطاعات دون استتناء وبما ان وزارة الشباب والجامعة هم المعنيين حيت باموال طاءلة تصرف وتنهب بدون نتيجة ويبحتون عن السهل من مغاربة العالم
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38
4 - الحقيقة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:16
ههههه شكون داها فيك البودنجال أنهار العيد لك عبرة فالحدادي شكرا ديشامب
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1
5 - mouhssine الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:30
السلام
بالنسبة لهدا اللاعب فهو في المستوى واضن انه سوف يقع له نفس الحدادي .الدي تكبر عن المنتخب .واصبح متل الغراب لا هنا لا هناك ..واقول له بصق ف المنتخب الفرنسي لن يناد عليك لان له ظجموعة صغيرة ومتكاملة وشكرا
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7
6 - اسية الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:34
غادي يوقع ليه فحال الحدادي هدا يلعب ماتش ويجلس يتفرج فيهم من التلفزة
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6
7 - أبو أمال الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:35
سيقع له ما وقع لمنير الحدادي .
الماء والشطابة حتى لقاع البحر.
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4
8 - رضوان الفتحي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:42
لماذا نفاوضه اذا لم تكن له رغبة للعب للمنتخب الوطني فهو حر ( ألي خطاك بخيط خطيه بحيط الصين الشعبية ).
الوطن لا يباع ولا يشترى بل هي رغبة وطنية لحمل القميص الوطني المغرب فوق كل شىء.
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17
9 - Boumalen الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:45
Le pauvre il croit qu ils vont le prendre a jamais pour eux les arabes ces de la racaille ,déjà il a pas pris le meilleur ben zima qui joue q ui joue dans un très grand club du monde .سير اولدي لبلادك احسن ليك.
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0
10 - مغربي قح الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:47
نحن ايضا لا نريد ان نراه في المنتخب فمن لا بلهث وراء القميص الوطني لا يصلح ليست فيه ذرة من حب الوطن هناك مغاربة الجالية فضلو المغرب على منتخبات اخرى تحية للمغاربة الاحرار
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1
11 - karim الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:50
ان لم يستدعيه حاليا سيستدعيه في وقت لاحق اللعب لازال صغيرا فقط عليه الاجتهاد كثيرا اما بخصوص اختياره الديكة فهو حر فإختياره
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2
12 - مغربي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:57
و من يا ترى يفضل المغرب ! الكل يفضل اوروبا شعبا و نجوما و فقهاء ووووو
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0
13 - khalil nederland الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:03
اختيار ات اللاعب تدخل في قراراته الخاصة به ويحب نحن المغاربة سواء في الداخل اوً الخارج ان تعلم احترام قرارات الغير حيت كل واخد يتحمل مسؤوليته واختياراته اما السلبيات يجب ان نبتعد عنها في تربتنا
هناك من يخدم الوطن ويحبه ويتمنى ان يرى وطنه في مصف البلدان سواء اخلاقيا اوً اقتصاديا اوً معيشيا وهناك الكتير من المغاربة لا يحبون وطنهم بل يدمرونه من الداخل حيت ينهبون المال العام ويغشون في مشارع البلاد كطرقات اوً المدارس اوً المستشفيات ويعتبرون أنفسهم احسن من الباقي
اذن الكندوزي حر في اختياراته وله الحق في ذللك
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14 - hicham الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:03
لو كان هدا الامر في ايدي اغلب المغاربة لختارو الفريق الفرنسي , مادا قدم له المغرب حتئ يلعب له .
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