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الرئيسية | رياضة | مزراوي يؤثث التشكيلة المثالية بدوري الأبطال

مزراوي يؤثث التشكيلة المثالية بدوري الأبطال

مزراوي يؤثث التشكيلة المثالية بدوري الأبطال
أوعنا بلعيد
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:27

اختير الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية، والتي أجريت مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويوجد مزراوي بالتشكيلة الذهبية وفق مؤشري "هوسكوريد" و"صوفا سكور" عقب الأداء الكبير الذي قدمه الظهير الأيمن لفريق أجاكس أمام العملاق البفاري بايرن ميونيخ في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله بملعب أليانز أرينا.

وتألق النجم المغربي مزراوي بشكل لافت وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة بعد أن أخفى خطورة النجمين فرانك ريبيري ودافيد ألابا، طيلة دقائق اللقاء، وتصدى لست هجمات من الجهة اليمنى واستخلص الكرة في مناسبتين وقدّم أداء متوازنا بين الواجبات الدفاعية والهجومية وتمكن من تسجيل أول هدف له بقميص ناديه بعد 23 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وجاءت التشكيلة المثالية على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: رومان بوركي (بورسيا دوتموند)

الخط الدفاعي: جوردي ألبا (برشلونة) نالدو (شالكة) غاراي (فالنسيا) نصير مزراوي (أجاكس).

خط الوسط: فيراتي (سان جيرمان) ماركو ريوس (دورتموند) نيمار داسيلفا (سان جيرمان) ليونيل ميسي (برشلونة).

الخط الهجومي: ايدين دزيكو (روما) باولو ديبالا (يوفنتوس).

يشار إلى أن الناخب الوطني هيرفي رونار وجّه الدعوة إلى نصير مزراوي وزميله في الفريق حكيم زياش، للمشاركة في معسكر الأسود تأهبا لمواجهة جزر القمر ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.

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