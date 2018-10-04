منير المحمدي يتوج أفضل لاعب في "السيكوندا"

أوعنا بلعيد

فاز الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مالقا، بجائزة أفضل لاعب بالجولة السابعة بمسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية "السيكوندا".

وأعلنت الرابطة الإسبانية لكرة القدم (LaLiga)، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فوز الحارس المغربي بجائزة أفضل لاعب، عقب اكتساحه لبقية المنافسين وحصوله على غالبية أصوات الجماهير.

ونال المتألق المحمدي نسبة أصوات بلغت 86 في المائة؛ فيما حصل صوري كابا، لاعب التشي، على خمسة في المائة، واحتل كيلك غونزاليس، لاعب ديبورتيفو، المركز الثالث بأربعة في المائة من الأصوات؛ فيما حصل أنخيل مونتيرو لاعب غرناطة، وسيزار دولاهوز لاعب الميريا على 2 في المائة.

وتألق منير المحمدي بشكل لافت أمام رايو ماخاداهوندا، وقاد فريقه إلى تحقيق الفوز بفضل تصدياته الرائعة أثناء المواجهة التي احتضنها ملعب لاروزاليدا الأحد برسم الجولة السابعة بالسيكوندا، وقادها الحكم خافيير إغليسياس، وانتهت بهدف دون رد.

وتمكن المحمدي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة هذا الموسم في أصل 6 مواجهات شارك فيها، ويعتبر أقل الحراس تلقيا للأهداف في الدرجة الثانية برصيد هدفين بعد مرور سبع جولات مناصفة مع داني خيمينيز حارس الكوركون.