24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأساتذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية
- بنجلون يتجه إلى الصين لتفادي تأثيرات الأزمة
- جمعية محاربة الرشوة تنتقد الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الفساد
- تزايد الطلب يرفع أرباح شركات قروض الاستهلاك
- العدل والإحسان: دخول اجتماعي حارق .. والوضع لا يُبشر بالخير
الرباط توافق رسميا على دعوة كولر استئناف "مفاوضات الصحراء" (5.00)
- موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية - (68)
- أمريكا تفتح "قرعة الهجرة" في وجه المغاربة .. وهذه شروط المشاركة - (67)
- هولندا تتودد إلى المغرب بدعوة الوزير أوجار إلى زيارة أمستردام - (63)
- أطباء القطاع العام يلوحون بالهجرة من المغرب - (53)
- توصية لوزارة التعليم تعيد أربع سنوات دراسية إلى مسالك الإجازة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منير المحمدي يتوج أفضل لاعب في "السيكوندا"
فاز الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مالقا، بجائزة أفضل لاعب بالجولة السابعة بمسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية "السيكوندا".
وأعلنت الرابطة الإسبانية لكرة القدم (LaLiga)، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فوز الحارس المغربي بجائزة أفضل لاعب، عقب اكتساحه لبقية المنافسين وحصوله على غالبية أصوات الجماهير.
ونال المتألق المحمدي نسبة أصوات بلغت 86 في المائة؛ فيما حصل صوري كابا، لاعب التشي، على خمسة في المائة، واحتل كيلك غونزاليس، لاعب ديبورتيفو، المركز الثالث بأربعة في المائة من الأصوات؛ فيما حصل أنخيل مونتيرو لاعب غرناطة، وسيزار دولاهوز لاعب الميريا على 2 في المائة.
وتألق منير المحمدي بشكل لافت أمام رايو ماخاداهوندا، وقاد فريقه إلى تحقيق الفوز بفضل تصدياته الرائعة أثناء المواجهة التي احتضنها ملعب لاروزاليدا الأحد برسم الجولة السابعة بالسيكوندا، وقادها الحكم خافيير إغليسياس، وانتهت بهدف دون رد.
وتمكن المحمدي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة هذا الموسم في أصل 6 مواجهات شارك فيها، ويعتبر أقل الحراس تلقيا للأهداف في الدرجة الثانية برصيد هدفين بعد مرور سبع جولات مناصفة مع داني خيمينيز حارس الكوركون.