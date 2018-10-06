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كُتّاب وآراء
جامعة الكرة تدعم الرجاء للتتويج بـ"كأس الكاف"
يُبدي فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الظرفية الحالية، اهتماما كبيرا بمشاركة فريق الرجاء البيضاوي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتباره ممثّل كرة القدم المغربية الوحيد الذي ينافس على الواجهة القارية، عند محطة دور نصف النهائي.
وعلمت "هسبورت"، من مصدر جامعي مطلع، أن رئيس الـFRMF وعد بوضع جميع الإمكانات وعلاقاته باعتباره مسؤولا عن الجهاز الكروي المحلي رهن إشارة الرجاء أثناء مغامرته القارية، من أجل ظفر الفريق "الأخضر" بلقبه الثاني على مستوى مسابقة كأس "الكاف".
المصادر ذاتها أفادت بأن لقجع في تواصل مستمر مع مسؤولي الرجاء، حيث التقى جواد الزيات، رئيس النادي "الأخضر"، قبل السفر إلى نيجيريا لمواجهة فريق "إنييمبا"، من أجل الترتيب لرحلة الفريق في ظروف جيّدة، إذ تم توفير رحلة خاصة عبر الخطوط الملكية المغربية للطيران، ذهابا وإيابا، من الدار البيضاء صوب مدينة "بورت هارتكورت".
جَدير بالذكر أن المكتب المسيّر لفريق الرجاء البيضاوي كان سباقا إلى مراسلة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من أجل الاحتجاج على ظروف الاستقبال التي لقيتها بعثة الفريق المغربي، لدى وصولها إلى الأراضي النيجيرية، فجر الاثنين الماضي، قبل خوضه لمباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس "الكاف".
وتَسعى إدارة "النسور"، من خلال هيكلتها الجديدة، إلى بناء علاقة جيّدة مع مسؤولي "جامعة الكرة". كما لا تفوّت الفرصة في بلاغاتها الأخيرة للثناء والشكر على المجهودات المبذولة من قبل الـFRMF، بعد علاقة "الفتور" التي رافقت المراحل التسييرية السابقة، في عهد الرئيسين محمد بودريقة وسعيد حسبان؛ وهو ما فوّت على الرجاء تمثيلية مهمة في الجهاز التنفيذي للرئيس فوزي لقجع.
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تعليقات الزوّار (1)
فهم تسطى !!!