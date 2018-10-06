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الرئيسية | رياضة | الرجاويون يفقدون خدمات حذراف أمام سريع واد زم

الرجاويون يفقدون خدمات حذراف أمام سريع واد زم

الرجاويون يفقدون خدمات حذراف أمام سريع واد زم
أوعنا بلعيد
السبت 06 أكتوبر 2018 - 12:45

سيحرم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم أمام مضيفه سريع واد زم، برسم ربع نهائي كأس العرش يوم غد الأحد، من خدمات لاعبه زكرياء حذراف، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الأنف؛ فيما تحوم الشكوك حول جاهزية عبد الإله الحافيظي.

وأكدت الفحوصات تعرض اللاعب حذراف لكسر على مستوى الأنف، ما استدعى تدخلا جراحيا بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، تحت إشراف الدكتور محمد العرصي وطبيب الفريق الأخضر الدكتور عبد الله الطيب؛ وقد تكللت العملية بالنجاح.

وعلمت هسبريس أن الإصابة التي تعرض لها كل من أنس الزنيتي وبدر بانون، أمام إينيمبا النيجيري، ليست بالخطيرة ولا تدعو إلى القلق وبإمكانهما المشاركة في المباراة المرتقبة أمام واد زم بالملعب البلدي؛ فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الحافيظي.

ووفق المصدر ذاته فقد استعاد الإسباني خوان كارلوس غاريدو خدمات مهاجمه محمود بنحليب، وبات بإمكانه الاعتماد عليه بعد تعافيه بشكل نسبي من الإصابة التي لحقته خلال الحصة التدريبية الأولى، التي أجراها "النسور الخضر" بنيجيريا استعداد لمباراتهم أمام إينيمبا.

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