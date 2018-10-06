غضب في الرجاء بسبب برمجة لقاءات كأس العرش

أوعنا بلعيد

رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطلب الذي تقدّم به نادي الرجاء بتأجيل مباراته أمام سريع واد زم، مؤكدة إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن باقي مواجهات كأس العرش.

وكانت إدارة "النسور الخضر" تأمل تأجيل اللقاء بسبب خوض الفريق لمباراة قوية بنيجيريا، أمام إينيمبا برسم ذهاب نصف نهائي كأس "الكاف"، إضافة إلى وصوله المتأخر إلى المغرب والإرهاق المترتب على الرحلة وما رافقها بالأراضي النيجيرية وقصر فترة الاستعدادات وتأثر اللاعبين بدنيا بسبب الإرهاق.

وتوصلت الجامعة برسالة رسمية من الرجاء، يطلب التأجيل؛ غير أنها رفضت الطلب بحجة أنه لا وجود لتواريخ أخرى من أجل خوض منافسات كأس العرش، خاصة أن المباراة النهائية ستجرى في 18 من نونبر، كما أن الرجاء يتوفر على 3 مباريات مؤجلة في الدوري الاحترافي.

وأبدى أنصار الفريق امتعاضهم من البرمجة التي حتمت على النسور الخضر خوض مباريات مهمة في وقت قصير غير كافٍ لإراحة اللاعبين بدنيا وذهنيا من أجل التركيز على خوض مواجهات أخرى، لا سيما أن المنافسين استفادوا من فترة راحة أطول.

وينافس الرجاء على أربع واجهات خلال هذا الموسم، ويملك الأفضلية في مسابقة "الكاف" ببلوغ النهائي عقب فوزه ذهابا بملعب الخصم بهدف نظيف، إضافة إلى تأهله إلى دور ثمن كأس زايد للأندية الأبطال على حساب السلام زغرتا اللبناني، ثم منافسات البطولة الاحترافية وكأس العرش.