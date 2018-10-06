تذاكر لقاء المنتخب وجزر القمر تباع على الأنترنيت

أوعنا بلعيد

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني أمام ضيفه جزر القمر، يوم 13 أكتوبر الجاري، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها صيف العام المقبل.

وأكدت الجامعة عبر بيان لها أن بيع التذاكر انطلق عبر بوابتها الرسمية، على أن يتجه أنصار "أسود الأطلس" يوم الإثنين المقبل لنيل التذاكر بنقط البيع المخصصة في الدار البيضاء والرباط، لمشاهدة اللقاء الذي ستدور أطواره على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وحددت اللجنة المنظمة أثمان التذاكر في 30 درهما للدرجة الثالثة، و50 درهما للدرجة الثانية، و100 درهم للدرجة الأولى، مع ضرورة إدلاء أي شخص بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع، وإلزامية الإدلاء بوصل تأكيد البيع، مع الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الإنترنت.

وسيكون على الراغبين في اقتناء التذاكر بمدينة الدار البيضاء التوجه إلى نقاط البيع مباشرة من الشباك، وحددتها الجامعة في المركب الرياضي محمد الخامس وملعب الوازيس وملعب الصخور السوداء، ومركب محمد بنجلون كنقطة بيع مباشرة من الشباك، ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الإنترنيت؛ فيما خصص ملعب نجم الشباب لسحب التذاكر المقتناة عبر الإنترنيت.

وبخصوص مدينة الرباط تم تحديد المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لبيع التذاكر مباشرة من الشباك، وكذا سحب التذاكر المقتناة عبر الإنترنيت.

وسيتم فتح الشبابيك في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا؛ على أن يستمر البيع في الفترة المسائية انطلاقا من الساعة الثانية إلى الساعة السابعة مساء.