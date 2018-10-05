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كُتّاب وآراء
مزاعم الاغتصاب ضد رونالدو تؤثر على اليوفي
تراجعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بشدة، اليوم الجمعة، وبرر أحد المتعاملين التراجع بمزاعم الاغتصاب الموجهة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مهاجم الفريق.
ونفى رونالدو، الذي انضم ليوفنتوس من ريال مدريد الإسباني في يوليوز الماضي مقابل 100 مليون يورو، هذه المزاعم جملة وتفصيلا.
وسجلت أسهم يوفنتوس تراجعا بنسبة سبعة في المئة، ظهر اليوم، وكان السهم قد انخفض بنسبة 13 في المئة منذ ظهور الاتهامات أول مرة الثلاثاء الماضي.
وترافق التراجع مع صدور بيانات، أمس الخميس، من شركتي نايكي والكترونيك ارتس، الراعيتين للفريق، اعربتا فيهما عن القلق ازاء الوضع الحالي.