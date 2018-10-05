آلام الحضريوي تنال العناية ببرمجة عملية جراحية

هسبورت - محمد أمين متبار*

صُدم الشارع الكروي المغربي لمتابعته صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشير إلى معاناة عبد الكريم الحضريوي، الدولي السابق ونجم المنتخب المغربي في تسعينيات القرن الماضي، من المرض في صمت، وهو يعلن حاجته إلى تدخل جراحي عاجل من أجل إنهاء معاناته مع الألم، الذي يزداد حدّة مع مرور الوقت.

الصُّور والتعليقات، التي جرى تداولها على نطاق واسع خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلت تجنّب العديد من المسؤولين عن كرة القدم الوطنية التدخّل لمساعدة "العَسْرِيّة"، التي كانت وراء ضمان تأهلين تاريخيين لكأس العالم 1994 و1998، بعد عرضيتين على المقاس لكل من عبد السلام الغريسي، الذي أسكنها شباك زامبيا، ثم خالد رغيب أمام غانا بعدها بأربع سنوات.

"هسبورت" تواصلت مع مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين في شخص مديرها التنفيذي سعيد بلخياط الذي أوضح أن إدارة المؤسسة، وهي المعني الأول بقضية اللاعب السابق، باعتباره واحدا من المنخرطين داخل المؤسسة لاكتسابه صفة "بطل" نظير مشاركته في "مونديالين" اثنين، أنه لا وجود لأي إشكال أو تأخير في التدخّل لفتح ملف الحضريوي.

وأَضاف بلخياط أن إدارة المؤسسة توصّلت بطلب عبد الكريم يوم الاثنين فاتح أكتوبر الحالي، ليتم التفاعل معه في حينه، مشيرا إلى أن التأخّر في إجراء العملية راجع بالأساس إلى عدم توفّر "prothése"، وهو جهاز مساعد تقني سيتم إدراجه في منطقة إصابة اللاعب خلال العملية الجراحية.

وعَبّر المتحدّث ذاته عن تفاجئه من الحالة التي صاحبت الكشف عن مرض الدولي السابق، مؤكدا في الآن ذاته أن المؤسسة قامت بالإجراءات الإدارية مع شركة التأمين التي يتعاملون معها. كما جرى التنسيق مع إدارة المستشفى، الذي سيجري فيه الحضريوي العملية الجراحية، حتى يكون الـ"prothése" متوفرا يوم العملية، المقرّر خضوعه لها الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير، يضيف بلخياط.

مِن جهته، أشار عبد الكريم الحضريوي، في تواصل مع "هسبورت"، أنه لجأ إلى الصحافة الوطنية من أجل نشر خبر مرضه، حتى يلقى تدخّلا عاجلا بعد أن تزايدت حدّة الألم، مردفا: "إصابتي في الورك. عظام رجلي تعرّضت لاحتكاك كبير ومتواصل مع بعضها البعض؛ وهو ما أدى إلى تدهور وضعي الصحي، وأصبحت عاجزا حتى عن مشي بطريقة صحيحة".

وأَضاف: "أنا من طبعي خجول، ولا أريد التكلم كثيرا عن وضعيتي الاجتماعية أو الصحية؛ لكن الألم فاق التوقعات خلال الأيام الأخيرة، وصرت عاجزا عن النوم. الحمد لله، فقد توضحت الأمور الآن، وتلقيت تطمينات بإجراء العملية الاثنين أو الثلاثاء المقبلين".

ويُعد عبد الكريم الحضريوي، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، أحد أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في المنتخب المغربي، إن لم يكن أفضلهم عبر التاريخ؛ فقد خاض أزيد من 70 مباراة مع "أسود الأطلس"، وخاض تجارب احترافية مع بنفيكا البرتغالي وألكمار الهولندي وشارلوروا البلجيكي، بعد أن بزغت موهبته أواخر ثمانينيات القرن الماضي رفقة الجيش الملكي.

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