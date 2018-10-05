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كُتّاب وآراء
الفيفا يوقف أنشطة الاتحاد السيراليوني لكرة القدم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن إيقافه بشكل فوري لاتحاد كرة القدم بدولة سيراليون بسبب التدخل الحكومي لهذا البلد في شؤون التنظيم.
وجاء ذلك القرار بعدما أرسل "الفيفا" خطابا لوزير الرياضة بدولة سيراليون يعبر فيه عن "قلقه الشديد"، وذلك بعد إقالة رئيس الاتحاد وسكرتيره العام.
كما طالب الاتحاد الدولي بالسماح لمسؤولين الاثنين بالدخول إلى مقر الاتحاد في أسرع وقت، لضمان عدم تعريض عمل المنظمة للخطر، بما في ذلك المشاريع التي يمولها "الفيفا".
وأوضح "الفيفا "أن الإيقاف سيتم رفعه فورا بمجرد أن تؤكد رئيسة اتحاد كرة القدم بسيراليون، إيشا يوهانسن، بمعية السكرتير العام كريستوفر كامارا، أن الإدارة والمنشآت وقنوات الاتصال أصبحت تحت سيطرتهما مرة أخرى.
جدير بالذكر أن هذا القرار العقابي سيمنع المنتخب الوطني لكرة القدم في سيراليون، وأنديته، من المشاركة في أية مسابقات دولية حتى يتم رفع الإيقاف.