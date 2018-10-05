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الرئيسية | رياضة | المغربي باتنة يتألق بهدفين في الدوري الإماراتي

المغربي باتنة يتألق بهدفين في الدوري الإماراتي

المغربي باتنة يتألق بهدفين في الدوري الإماراتي
أوعنا بلعيد
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 23:30

قاد الدولي المغربي مراد باتنة فريقه "الوحدة" نحو العودة إلى طريق الانتصارات على حساب مضيفهم "الإمارات"، خلال المباراة التي جرت، اليوم الجمعة، ضمن مجريات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الإماراتي.

وتألق المهاجم المغربي خلال مجريات اللقاء، وتمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ17 والـ42؛ فيما سجل زميله ليوناردو دا سيلفا هدفا وقلص النتيجة لأصحاب الأرض شيخ دياباتي بالدقيقة الـ23 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الزوار بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وظهر المهاجم المغربي بنجاعة تهديفية غزيرة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل ستة أهداف خلال 5 مباريات، قاد بها فريقه إلى تحقيق الفوز الرابع في الدوري مقابل الخسارة في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام بني ياس بأربعة أهداف لهدفين؛ فيما تكبد فريق الإمارات مرارة الهزيمة الرابعة مقابل الفوز في مباراة وحيدة كانت أمام دبا الفجيرة بثلاثة أهداف لهدفين.

وبات مراد باتنة أكثر استغلالا للفرص الموسم الحالي، وتمكن من ثنائية في المواجهة السابقة أمام بني ياس، كما سجل هدفا بشباك الوصل ودبا الفجيرة برسم الجولتين الثالثة والثانية.

ويحتل النجم المغربي وصافة ترتيب الهدافين برصيد ستة أهداف بفارق هدف خلف ويلتون سواريز، مهاجم فريق الشارقة، ولا يفصله عن عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي سوى هدف واحد بعدما وقع 7 أهداف العام المنصرم.

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