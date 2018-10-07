المحليون المغاربة يواجهون غرناطة ومالقا وديا‎

أوعنا بلعيد

وجه جمال السلامي، مدرب المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم، الدعوة إلى 24 لاعبا للدخول في تربص إعدادي في الفترة المتراوحة ما بين 8 و16 أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

واختارت الإدارة الوطنية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم فريقين من الدرجة الثانية الإسبانية لإجراء مباراتين وديتين بإسبانيا، أمام كل من غرناطة يوم 11 أكتوبر 2018، ومالقا في 16 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة السلامي وجود سبعة لاعبين من فريقي الوداد والرجاء الرياضيين؛ كما تم استدعاء ثلاثة لاعبين من نادي الفتح الرباطي. وفيما يلي لائحة اللاعبين المدعوين:

بديع أووك _ أيمن الحسوني _ زهير المترجي _ وليد الكرتي (الوداد الرياضي ) سفيان رحيمي _ صلاح الدين باهي _ عمر بوطيب (الرجاء الرياضي) نوفل الزرهوني _ محمد السعيدي _ عبد الرحيم مقران (الفتح الرياضي) سعد لكرو _ مروان الهدهودي (الدفاع الحسني الجديدي) محمد باعيو _ المهدي زايا (الكوكب المراكشي) خالد العلوي كبيري (المغرب الفاسي) محمد فرحان _ اسماعيل مقدم (نهضة بركان) أيمن ماجيد (الجيش الملكي) نجيب المعتني (أولمبيك خريبكة) سفيان بوفتيني _ كريم بعدي _ المهدي أوبيلا (حسنية أكادير) زكرياء لعيوض (المغرب التطواني) عمر العرجون (اتحاد طنجة).