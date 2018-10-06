امرابط يواصل التألق والإبهار مع النصر السعودي‎

أوعنا بلعيد

سجل الدولي المغربي نور الدين امرابط، لاعب النصر السعودي، ثاني أهدافه ضمن مسابقة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أمام فريق الحزم برسم مجريات الجولة السابعة.

وانتهى اللقاء الذي جرت أطواره بملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بفوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف مقابل هدف، بقيادة الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ.

وتعاقب على تسجيل أهداف النصر ثلاثي خط المنتصف، المغربي نور الدين امرابط، والنيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو دي باولا (هدفين)، واختتمها البديل محمد السهلاوي؛ فيما سجل رودولفو الميدا هدف الحزم الوحيد في اللقاء.

وشهدت المباراة تألق المغربيين نور الدين امرابط وعبد الرزاق حمد الله، بعد أن أشركهما الأورغوياني دانييل كارينيو بشكل أساسي بفضل أدائهما رفقة الفريق وانسجامهما مع المجموعة.

وأصبح امرابط القوة الضاربة في الخط الأمامي للفريق النصراوي، وبات يشكل ثنائيا قويا مع زميله جوليانو، وبدا جليا مدى الانسجام الكبير الحاصل بينهما، بعد أن تمكن كل واحد منهما من صنع 9 فرص لبعضهما بعضا، أكثر من أي ثنائي آخر حتى الآن هذا الموسم في الدوري السعودي.

وتمكن امرابط وجوليانو لوحدهما من صنع 36 فرصة من مجموع الفرص التي صنعها لاعبو النصر هذا الموسم بالدوري، والتي بلغت 65 فرصة، بنسبة 55% منها، 19 منها للاعب البرازيلي و17 لـ"الأسد" المغربي.

وقام لاعبو النصر بشن ضغط رهيب على مرمى المنافس، وسددوا 14 كرة على مرماه، وهو الرقم الأعلى لأي فريق في مباراة واحدة في الدوري السعودي حتى الآن، بفارق 5 تسديدات عن أقرب منافس.

وعقب هذا الفوز الكبير، رفع فريق النصر الملقب بـ"العالمي" رصيده إلى خمس عشرة نقطة، ليقتنص صدارة الترتيب من غريمه الهلال الذي تأجلت مباراته مع الاتفاق؛ بينما تجمد رصيد الحزم عند 5 نقاط في المركز العاشر.